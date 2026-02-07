◆プロレスリング・ノア「ＬＥＧＡＣＹ ＲＩＳＥ ２０２６ ＮＯＡＨ Ｊｒ． ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２６ 開幕戦〜」（２月６日、後楽園ホール）観衆１５２２（札止め）

プロレスリング・ノアは６日、後楽園ホールで「ＬＥＧＡＣＹ ＲＩＳＥ ２０２６ ＮＯＡＨ Ｊｒ． ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２６ 開幕戦〜」を開催した。

第５試合の６人タッグマッチでＧＨＣヘビー級王者・Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａが２・１１後楽園で４度目の防衛戦を行う「Ｔ２０００Ｘ」杉浦貴と前哨戦でぶつかった。

Ｉｎａｍｕｒａは、ガレノ、征矢学と組み、杉浦がＯＺＡＷＡ、マサ北宮とトリオを結成した一戦は、杉浦がイスで王者の背中と顔面を殴打すると、オリンピック予選スラムでたたみかけた。

杉浦の勝利が目前となったがＩｎａｍｕｒａが首固めで大逆転勝利をつかみ辛うじて前哨戦を制した。

敗れた杉浦は、激高しセコンドのヨシ・タツにささやくと、マイクを持ったヨシ・タツが杉浦の言葉を通訳し「そんなデケェ図体して丸め込みで勝つなんて恥ずかしくないのか！」と通告し、２・１１は「正々堂々とやろう！」と呼びかけた。

杉浦の言葉にＩｎａｍｕｒａはバックステージで「正々堂々？ ミスター杉浦。あなた言いましたね。正々堂々、バディとバディぶつけ合って、ストロングでピュアなプロレスリング・ノアのＧＨＣ、このベルトをかけたタイトルマッチやりましょう」と受けて立つ姿勢を打ち出した。

◆２・６後楽園ホール全成績

▼ＮＯＡＨ Ｊｒ． ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２６公式戦

ドラゴン・ベイン、〇アレハンドロ（１２分５５秒 ゼログラビティ↓片エビ固め）マーク・トゥリュー、キーロン・レイシー●

▼同

アルファ・ウルフ、〇カイ・フジムラ（１４分２３秒 ゴラッソ↓体固め）ダガ、小田嶋大樹●

▼６人タッグマッチ

〇Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａ、ガレノ、征矢学（１６分５２秒 首固め）ＯＺＡＷＡ、マサ北宮、杉浦貴●

▼Ｌ・Ｔ・Ｊ ｖｓ Ｗ・Ｒ・Ｓ

〇ＫＥＮＴＡ、ＨＡＹＡＴＡ、遠藤哲哉（１５分１８秒 ＧＡＭＥ ＯＶＥＲ）内藤哲也、ＢＵＳＨＩ、ＲＹＵＳＥＩ●

▼８人タッグマッチ

丸藤正道、〇拳王、大原はじめ、小柳勇斗（１０分１７秒 Ｐ．Ｆ．Ｓ↓片エビ固め）清宮海斗、晴斗希、鶴屋浩斗、郄橋碧●

▼ＮＯＡＨ Ｊｒ． ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２６公式戦

小峠篤司、〇Ｈｉ６９（５分２６秒 サムソンクラッチ）ＡＭＡＫＵＳＡ、ブラックめんそーれ●

▼同

〇タダスケ、政岡純（９分２７秒 タダスケクラッシュ↓片エビ固め）Ｅｉｔａ、稲畑勝巳●