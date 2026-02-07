Ｙｏｓｈｉｋｉ　Ｉｎａｍｕｒａ

◆プロレスリング・ノア「ＬＥＧＡＣＹ　ＲＩＳＥ　２０２６　ＮＯＡＨ　Ｊｒ．　ＴＡＧ　ＬＥＡＧＵＥ　２０２６　開幕戦〜」（２月６日、後楽園ホール）観衆１５２２（札止め）

　プロレスリング・ノアは６日、後楽園ホールで「ＬＥＧＡＣＹ　ＲＩＳＥ　２０２６　ＮＯＡＨ　Ｊｒ．　ＴＡＧ　ＬＥＡＧＵＥ　２０２６　開幕戦〜」を開催した。

　第５試合の６人タッグマッチでＧＨＣヘビー級王者・Ｙｏｓｈｉｋｉ　Ｉｎａｍｕｒａが２・１１後楽園で４度目の防衛戦を行う「Ｔ２０００Ｘ」杉浦貴と前哨戦でぶつかった。

　Ｉｎａｍｕｒａは、ガレノ、征矢学と組み、杉浦がＯＺＡＷＡ、マサ北宮とトリオを結成した一戦は、杉浦がイスで王者の背中と顔面を殴打すると、オリンピック予選スラムでたたみかけた。

　杉浦の勝利が目前となったがＩｎａｍｕｒａが首固めで大逆転勝利をつかみ辛うじて前哨戦を制した。

　

　敗れた杉浦は、激高しセコンドのヨシ・タツにささやくと、マイクを持ったヨシ・タツが杉浦の言葉を通訳し「そんなデケェ図体して丸め込みで勝つなんて恥ずかしくないのか！」と通告し、２・１１は「正々堂々とやろう！」と呼びかけた。

　杉浦の言葉にＩｎａｍｕｒａはバックステージで「正々堂々？　ミスター杉浦。あなた言いましたね。正々堂々、バディとバディぶつけ合って、ストロングでピュアなプロレスリング・ノアのＧＨＣ、このベルトをかけたタイトルマッチやりましょう」と受けて立つ姿勢を打ち出した。

　◆２・６後楽園ホール全成績

　▼ＮＯＡＨ　Ｊｒ．　ＴＡＧ　ＬＥＡＧＵＥ　２０２６公式戦

ドラゴン・ベイン、〇アレハンドロ（１２分５５秒　ゼログラビティ↓片エビ固め）マーク・トゥリュー、キーロン・レイシー●

　▼同

アルファ・ウルフ、〇カイ・フジムラ（１４分２３秒　ゴラッソ↓体固め）ダガ、小田嶋大樹●

　▼６人タッグマッチ

〇Ｙｏｓｈｉｋｉ　Ｉｎａｍｕｒａ、ガレノ、征矢学（１６分５２秒　首固め）ＯＺＡＷＡ、マサ北宮、杉浦貴●

　▼Ｌ・Ｔ・Ｊ　ｖｓ　Ｗ・Ｒ・Ｓ

〇ＫＥＮＴＡ、ＨＡＹＡＴＡ、遠藤哲哉（１５分１８秒　ＧＡＭＥ　ＯＶＥＲ）内藤哲也、ＢＵＳＨＩ、ＲＹＵＳＥＩ●

　▼８人タッグマッチ

丸藤正道、〇拳王、大原はじめ、小柳勇斗（１０分１７秒　Ｐ．Ｆ．Ｓ↓片エビ固め）清宮海斗、晴斗希、鶴屋浩斗、郄橋碧●

　▼ＮＯＡＨ　Ｊｒ．　ＴＡＧ　ＬＥＡＧＵＥ　２０２６公式戦

小峠篤司、〇Ｈｉ６９（５分２６秒　サムソンクラッチ）ＡＭＡＫＵＳＡ、ブラックめんそーれ●

　▼同

〇タダスケ、政岡純（９分２７秒　タダスケクラッシュ↓片エビ固め）Ｅｉｔａ、稲畑勝巳●