めておら・みかさくん 「初ライブでもある東京ドームでもう一段階進化しためておらを披露できるのがすごく嬉しい」すとふぇす開幕
２・５次元アイドルグループ「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」のアーティストが総出演する「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ！！２０２６」が７日、東京ドームで幕を開ける。「すとぷり」を始め、「騎士Ｘ―Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ―」、「ＡＭＰＴＡＫ×ＣＯＬＯＲＳ」、「めておら―Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ―」、「すにすて―ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」が出演する。晴れのステージに立つ「めておら―Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ―」みかさくんがスポーツ報知などに公演の意気込みを語った。
＜１＞２度目の「すとふぇす」当日を迎えた心境
俺たちの初ライブでもある東京ドームでもう一段階進化しためておらを披露できるのがすごく嬉しく思います
＜２＞こだわったところ
ダンスや歌を特に練習しました！
＜３＞見どころ
めておら特有のかっこよさには注目して欲しい
＜４＞ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙとは
互いに支え合う仲間
＜５＞リスナー（ファンの総称）へのメッセージ
自分の感情を今日全部吐き出してほしい！一緒に最高の日にしようね！