２・５次元アイドルグループ「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」のアーティストが総出演する「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ！！２０２６」が７日、東京ドームで幕を開ける。「すとぷり」を始め、「騎士Ｘ―Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ―」、「ＡＭＰＴＡＫ×ＣＯＬＯＲＳ」、「めておら―Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ―」、「すにすて―ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」が出演する。晴れのステージに立つ「ＡＭＰＴＡＫ×ＣＯＬＯＲＳ」ちぐさくんがスポーツ報知などに公演の意気込みを語った。

＜１＞２度目の「すとふぇす」当日を迎えた心境

人生で２度も、東京ドームに立つことができる…！！そんなことありますか！？夢がありすぎる事務所だな、すごいなＳＴＰＲ、そしてそんなＳＴＰＲを作ってくださったすとぷりさん。改めてすごいなって思うし、そんなすんごい事務所に所属出来ていることを嬉しく思います！

大好きなＳＴＰＲ！ＳＴＰＲを応援してくれている、大好きなリスナーさん！全力で最高のライブにするので、みんなも全力で楽しんでください！！

＜２＞こだわったところ

「こだわったこと」かわからないんですが、声帯結節を手術したので、前回よりも存分に歌えます！！！うれしい！！！

思えば、前回のすとふぇすも喉をやりながら歌っていたので、しょうがないけどうまく歌えないし悔しいし…だったのですが、そんな思いも全部、今回のすっとふぇす２０２６にぶつけて最高に叫びます！！

やっぱもっかい手術はイヤなので、やめときます！ｗｗｗ

＜３＞見どころ

なんといっても！！！

ＡＭＰＴＡＫのあの自己紹介曲…がもし流れたら…その…！なんと…！あるブロックのラストで…！曲の組み合わせとかもろもろでなったと思うのですが！そんなそんなもうみんなが盛り上げまくったところで、もっと燃料投下しちゃいまくっちゃうけど大丈夫ですか？！って感じですよね！！！！！！！投下します！トウカ〜！

あるユニットで、とんでもなくエモい曲の、とんでもないところを任せてもらえちゃって、本当にどうにかなっちゃいそう ドキドキがとまらないです

そして！おばかちゃんな…交わっちゃった…僕らのほうも…新オリ曲が…！え…！？ウワー！！！お楽しみに！！

＜４＞ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙとは

青春！

生まれや今まで生きてきた環境は違っても、何かに熱心に取り組んでいる仲間たちを見ると自分まで背中を押されるような、そんな存在です

＜５＞リスナー（ファンの総称）へのメッセージ

今日、君に会うために頑張ってきたよ！

最高にかわいくてかっこいい俺をあげるから、全部受け取ってね！