２・５次元アイドルグループ「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」のアーティストが総出演する「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ！！２０２６」が７日、東京ドームで幕を開ける。「すとぷり」を始め、「騎士Ｘ―Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ―」、「ＡＭＰＴＡＫ×ＣＯＬＯＲＳ」、「めておら―Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ―」、「すにすて―ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」が出演する。晴れのステージに立つ「ＡＭＰＴＡＫ×ＣＯＬＯＲＳ」ぷりっつがスポーツ報知などに公演の意気込みを語った。

＜１＞２度目の「すとふぇす」当日を迎えた心境

１度目のすとふぇすが終わってから、ファミリーのみんなで色んな企画を盛り上げたりしてから立つ今回の２度目のすとふぇすは超楽しみです！前回よりもみんなと仲良くなれた上でのライブなので、１度目よりももっとわちゃわちゃして最高のふぇすになりそうだ！ふはははははは！

＜２＞こだわったところ

色んなグループが集まってライブをするので、アンプならではの超ハッピー楽しい空気感とかをしっかり出して、普段アンプのライブを見ない人たちにも楽しんでもらえるように頑張りたいなって思ってます！そしてフェスならではのメンバーで歌ったりとかもあると思うので、大量のフリ入れを覚えるのが大変だけど楽しいのだ！ふははははは！

＜３＞見どころ

俺の筋肉

＜４＞ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙとは

最強すぎる金の卵 ファミリーとしてはまだまだ色んなことに挑戦を始めた段階なので、今後どんなドラゴンが生まれるのか楽しみだ！ふはははははは！

＜５＞リスナー（ファンの総称）へのメッセージ

それぞれのグループで色んなライブがあるけど、このすとふぇすはやっぱり特別。みんなで最高の思い出作ろうぜ！ふっははははははは！！！！！！