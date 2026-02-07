２・５次元アイドルグループ「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」のアーティストが総出演する「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ！！２０２６」が７日、東京ドームで幕を開ける。「すとぷり」を始め、「騎士Ｘ―Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ―」、「ＡＭＰＴＡＫ×ＣＯＬＯＲＳ」、「めておら―Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ―」、「すにすて―ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」が出演する。晴れのステージに立つ「ＡＭＰＴＡＫ×ＣＯＬＯＲＳ」あっきぃがスポーツ報知などに公演の意気込みを語った。

＜１＞２度目の「すとふぇす」当日を迎えた心境

先輩後輩とリスナーちゃん達と東京ドームという素敵（すてき）な舞台で同じ時間を過ごせるのがまず幸せで嬉（うれ）しい！またあの東京ドームで素敵な思い出を作れるのが夢のよう…

前回も最高だったけど前回よりもっと幸せになれるように最高の時間にしようねー！

＜２＞こだわったところ

・ライブで同じ空間にいるからこそ、いつもの歌詞をライブっぽくアレンジとかしたいな？とか思っています！笑

・ライブで会えた時に会えた喜びが高まるように普段の配信からたくさんリスナーちゃんとライブが楽しくなるようなお話や盛り上げを考えてきました。

・いちもハイになって記憶があいまいになってしまうので、今回は鮮明に記憶に残しますわら

＜３＞見どころ

最近伸びた襟足ｗ

＜４＞ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙとは

＜５＞リスナー（ファンの総称）へのメッセージ

一生忘れられない素敵な時間にしよう！！！！！