２・５次元アイドルグループ「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」のアーティストが総出演する「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ！！２０２６」が７日、東京ドームで幕を開ける。「すとぷり」を始め、「騎士Ｘ―Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ―」、「ＡＭＰＴＡＫ×ＣＯＬＯＲＳ」、「めておら―Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ―」、「すにすて―ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」が出演する。晴れのステージに立つ「ＡＭＰＴＡＫ×ＣＯＬＯＲＳ」けちゃがスポーツ報知などに公演の意気込みを語った。

＜１＞２度目の「すとふぇす」当日を迎えた心境

めちゃめちゃに楽しみです！！！去年は緊張しちゃったから今年はもっと楽しみたいです！！！

＜２＞こだわったところ

歌です！！！！！！！！！！！

＜３＞見どころ

ＡＭＰＴＡＫの賑やかで楽しい感じ、笑いの耐えないところです！！！！！

＜４＞ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙとは

光

＜５＞リスナー（ファンの総称）へのメッセージ

はい！当日僕すごく緊張していると思うんですけど、みんなに笑顔を届けるために頑張ります！！！一緒にたくさん楽しもうね！！！！！！！