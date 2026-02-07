朝4時集合?! ディズニー“ガチ勢”とランドに行き「逆らっちゃいけねぇ」と思い知った1日／びっくり体験人気記事
女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2023年2月23日 記事は取材時の状況）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ディズニーランドをこよく愛する人々は多いですが、今回は、好きをこじらせすぎた“ディズニーオタク女子”の生態に迫ります。
埼玉県に住む吉本伊織さん（仮名・31歳）の女友達・A子さんは、筋金入りの熱狂的なディズニーオタク。新型コロナの流行前はいつでも入場できる年間パスポートを常に持ち続けていて（※現在は発行休止中）、平日の仕事帰りにもディズニー、休日ももちろんディズニー、そして最近ついに、ランドのある舞浜に移住してしまいました。
◆一度一緒に行ってみたいな〜と誘ってみたら…
「少し前はA子も埼玉に住んでて、大宮から片道1時間半くらいかけてほぼ毎週通っていたんですよ。一人で行くのは当たり前で、毎週『今日は“陸”に行った。来週は“海”に行く』って報告があって。陸はディズニーランドで、海はディズニーシー。オタク界隈では普通に使われている隠語（？）みたいです」
友達や恋人、家族とわいわい楽しむのもいいですが、A子さんは基本的にはソロで堪能することが多いとか。「その方がゆっくり世界観を楽しめるから」だそうです。
「去年彼女がまだ大宮住みのころ、一度一緒に行ってみたいな〜と思って、誘ったんですよ。そしたらもう、ガチ勢のすさまじさを垣間見たというか……。いや、遊び半分で誘っちゃだめだなって痛感しました」
遊びに行くのに、遊び半分で誘えない……？ え？
一体どんな壮絶な体験だったのでしょうか。
◆集合時間は朝の4時。入園ゲートには6時から並ぶ
「まず、大宮駅集合は朝の4時。そして28分の始発に乗って、舞浜に向かうからね……って言われた瞬間、一瞬意味が分かりませんでした。私としては、開園時間は8時くらいだから、『7時くらいに出ればいいじゃん』って思っていたんです。それでも8時半から9時くらいには現地に着けるし、って。
そしたら、『開園したての空気感が感じられない！』『入場前に並ばないなんて、ディズニーに失礼』と、なんとも意味が分からないマイルールを力説されました」
ええと、ディズニーに失礼とは……？
◆「電車は○号車の○番めの扉から出るよ」
「それから道中には、『最短距離で“陸”に向かう方法』を伝授されたんです」
陸に向かう方法……。大航海している冒険家か、海賊しか使わなさそうな言葉ですね。
「A子は大真面目に語っていました。なんでも、『電車は○号車の○番めの扉から出るよ。ホームについたらエスカレーターじゃなくて、このエレベーターがベスト』とか、『土日の○○駅は結構降りる人がいるから、あそこの席は絶対座れる』とか、リサーチがとにかく細かくてすごいんです」
なんでも、「スムーズに列がすすむ＆ルート上支障のないおすすめの売店や、トイレなども教えてくれる」そう。何百回も通った経験の賜物（たまもの）だとか。
◆3時間並んで入場後、まずは園内をゆっくり散歩
そして6時前に到着して、およそ3時間の待ち時間を経て、無事入場。もうこの時点で疲れそうです。
「ええ、疲れ果ててます。でもA子は目を輝かせて、まず園内をゆっくり時間をかけて一周したあとに、アトラクションへ向かいました」
園内を一周？ 歩くだけ？
「そうです。なんでも、『人の気配がまだそこまでないランドの世界観や雰囲気を、ゆっくり堪能するのが好き』らしくて。……慣れてるA子は平気そうだったけど、私は4時集合のために2時起きして、6時に着いたのにそこから3時間待たされた時点で疲労困憊。その上で『散歩をたのしも！』とか言われるんですよ。さわやかな地獄でした」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ディズニーランドをこよく愛する人々は多いですが、今回は、好きをこじらせすぎた“ディズニーオタク女子”の生態に迫ります。
埼玉県に住む吉本伊織さん（仮名・31歳）の女友達・A子さんは、筋金入りの熱狂的なディズニーオタク。新型コロナの流行前はいつでも入場できる年間パスポートを常に持ち続けていて（※現在は発行休止中）、平日の仕事帰りにもディズニー、休日ももちろんディズニー、そして最近ついに、ランドのある舞浜に移住してしまいました。
「少し前はA子も埼玉に住んでて、大宮から片道1時間半くらいかけてほぼ毎週通っていたんですよ。一人で行くのは当たり前で、毎週『今日は“陸”に行った。来週は“海”に行く』って報告があって。陸はディズニーランドで、海はディズニーシー。オタク界隈では普通に使われている隠語（？）みたいです」
友達や恋人、家族とわいわい楽しむのもいいですが、A子さんは基本的にはソロで堪能することが多いとか。「その方がゆっくり世界観を楽しめるから」だそうです。
「去年彼女がまだ大宮住みのころ、一度一緒に行ってみたいな〜と思って、誘ったんですよ。そしたらもう、ガチ勢のすさまじさを垣間見たというか……。いや、遊び半分で誘っちゃだめだなって痛感しました」
遊びに行くのに、遊び半分で誘えない……？ え？
一体どんな壮絶な体験だったのでしょうか。
◆集合時間は朝の4時。入園ゲートには6時から並ぶ
「まず、大宮駅集合は朝の4時。そして28分の始発に乗って、舞浜に向かうからね……って言われた瞬間、一瞬意味が分かりませんでした。私としては、開園時間は8時くらいだから、『7時くらいに出ればいいじゃん』って思っていたんです。それでも8時半から9時くらいには現地に着けるし、って。
そしたら、『開園したての空気感が感じられない！』『入場前に並ばないなんて、ディズニーに失礼』と、なんとも意味が分からないマイルールを力説されました」
ええと、ディズニーに失礼とは……？
◆「電車は○号車の○番めの扉から出るよ」
「それから道中には、『最短距離で“陸”に向かう方法』を伝授されたんです」
陸に向かう方法……。大航海している冒険家か、海賊しか使わなさそうな言葉ですね。
「A子は大真面目に語っていました。なんでも、『電車は○号車の○番めの扉から出るよ。ホームについたらエスカレーターじゃなくて、このエレベーターがベスト』とか、『土日の○○駅は結構降りる人がいるから、あそこの席は絶対座れる』とか、リサーチがとにかく細かくてすごいんです」
なんでも、「スムーズに列がすすむ＆ルート上支障のないおすすめの売店や、トイレなども教えてくれる」そう。何百回も通った経験の賜物（たまもの）だとか。
◆3時間並んで入場後、まずは園内をゆっくり散歩
そして6時前に到着して、およそ3時間の待ち時間を経て、無事入場。もうこの時点で疲れそうです。
「ええ、疲れ果ててます。でもA子は目を輝かせて、まず園内をゆっくり時間をかけて一周したあとに、アトラクションへ向かいました」
園内を一周？ 歩くだけ？
「そうです。なんでも、『人の気配がまだそこまでないランドの世界観や雰囲気を、ゆっくり堪能するのが好き』らしくて。……慣れてるA子は平気そうだったけど、私は4時集合のために2時起きして、6時に着いたのにそこから3時間待たされた時点で疲労困憊。その上で『散歩をたのしも！』とか言われるんですよ。さわやかな地獄でした」