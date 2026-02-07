総務省が６日発表した家計調査で、２０２５年の１世帯（２人以上）あたりギョーザ購入額は浜松市が４０４６円で１位となり、３年連続でトップだった。

浜松市の１位は１０回目で、３連覇は１４〜１６年以来となる。２位は宇都宮市の３５７５円、３位は宮崎市の３４１８円だった。

調査の対象は、スーパーなどで購入した持ち帰り用の生ギョーザと焼きギョーザで、外食や冷凍品は含まない。

今回の３連覇を受けて、浜松市内の愛好家でつくる「浜松餃子（ぎょうざ）学会」の広報担当、花枝一則さん（５８）は「市民のギョーザ愛を改めて証明する結果となり、非常にうれしい」と喜んだ。市観光・シティプロモーション課の沢田吉延・担当課長（５３）は「ギョーザはうなぎやみかんに匹敵する浜松のブランド。これからも市外の方々にＰＲしていきたい」と力を込めた。

同市中央区のスーパー「遠鉄ストアフードワン佐鳴台店」では「祝 ３年連続！ 全国第１位」と書かれたポスターが並び、買い物客が次々とギョーザを手に取っていた。６０歳代の主婦は「ラジオのニュースで知った。幼い頃から親しんだ味で、家族でよく食べている」と話していた。

同店総菜担当の宮本晃宏さん（４１）によると「いつも人気の商品だが、今日は通常の２、３倍売れている」という。

ギョーザ購入額をめぐっては、浜松市が０８年に調査対象都市となってから、それまで首位を独走していた宇都宮市との間で激しいトップ争いを繰り広げてきた。

■ハンバーグ首位奪還へ力…浜松３位、静岡４位

また、前回調査で、静岡市が１位、浜松市が２位となった１世帯（２人以上）あたりのハンバーグの年間購入額。今回は浜松市３位（２４４２円）、静岡市４位（２１８７円）に終わった。

県内でＰＲ活動を行う「静岡ハンバーグ王国プロジェクト」代表のバーグマン田形こと田形友幸さん（５２）は「静岡か浜松、どちらかが１位と思っていたので本当にショック」と肩を落とすも、来年の首位奪還に向けて魅力発信を続けるという。