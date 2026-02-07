寒いこの時期、心も身体も温まる温泉が恋しいという人も多いのではないでしょうか。温泉大国・日本には、魅力的な温泉地が数多く存在しています。そこで今回は1万2,595人が回答した「じゃらん人気温泉地ランキング2026」の結果をもとに、旅好きの回答者が「一度は行ってみたい」と答えた全国の温泉地ランキングTOP3を紹介します。

1万人が選んだ“あこがれの温泉地”は…

立春が過ぎ、暦のうえでは春を迎えたものの外気はまだまだ冷たく、体の芯まで冷える日が続いています。

こんな時期に恋しくなるのが温泉です。温泉大国・日本には、数多くの有名温泉地が存在します。とはいえ、温泉好きであっても「名前は知っているけれど、実際には行ったことがない」という場所も少なくないようです。

そこで今回は、「じゃらんリサーチセンター」が行った「じゃらん人気温泉地ランキング2026」の結果をもとに、まだ行ったことはないが一度は行ってみたい「全国あこがれ温泉地ランキング」TOP3を紹介します。

【調査概要】

■調査期間：2025年9月1日（月）〜2025年9月13日（土）

■調査対象：2024年8月〜2025年7月までに『じゃらんnet』を利用した会員

■調査方法：インターネット上でのアンケートを実施

■有効回答数：1万2,595人

■対象温泉地：全国の334温泉地（除く東京都）を調査対象として設定

※新規追加：シギラ黄金温泉（沖縄県）、三重城温泉（沖縄県）

■調査機関：マクロミル

第3位：草津温泉（群馬県）…2,164票

（草津温泉（群馬県）／PIXTA）

第3位にランクインしたのは、群馬県吾妻郡草津町にある「草津温泉」でした。兵庫県の有馬温泉、岐阜県の下呂温泉とともに「日本三名泉」のひとつに数えられています。温泉街の中心にあるのが、湯けむりが立ちのぼる草津のシンボル「湯畑」。毎分4,000リットルもの源泉が湧き出し、立ち上る湯けむりと硫黄の香りが温泉地らしい情緒を演出し多くの観光客を魅了します。

最大の特徴は、毎分3万2,000リットル以上という国内トップクラスの自然湧出量と、強い酸性をもつ泉質です。“恋の病以外はなんでも治す”と伝えられるほど効能豊かで、古くから親しまれてきました。

周辺には共同浴場や足湯、伝統の「湯もみ」体験など、温泉文化を楽しめるスポットも充実しており、有名どころだからこそ、「いつかは行ってみたい」と答えた人が多かったようです。

第2位は、大正ロマン漂うノスタルジックな温泉地

第2位：銀山温泉（山形県）…2,232票

（銀山温泉の雪景色（山形県）／PIXTA）

第2位にランクインしたのは、山形県尾花沢市にある「銀山温泉」。かつては銀山川上流にある「延沢銀山」の鉱山町として栄え、その名残が温泉地の名称に残っています。

大正から昭和初期にかけて建てられた木造の旅館が立ち並ぶレトロな街並みが特徴で、ジブリ映画『千と千尋の神隠し』に登場する「油屋」のモデルのひとつになったことでも知られる同所。温泉街の中心を流れる川沿いにはガス灯がともるノスタルジックな景観が広がり、冬の時期は、写真のように雪景色とあいまって幻想的な雰囲気を楽しむことができます。

泉質は無色透明のナトリウム塩化物泉で、体を芯から温めると評判。共同浴場や足湯もあり、散策しながら気軽に温泉を楽しめるのも魅力です。四季折々の風情が味わえることから、全国的に「一度は訪れたい温泉地」として高い人気を誇っています。

第1位：由布院温泉（大分県）…2,250票

（金鱗湖の朝（大分県）／PIXTA）

第1位に輝いたのは、大分県由布市にある「由布院温泉」でした。雄大な由布岳を望む開放的な景観と、静かで落ち着いた雰囲気が魅力で、泉質は肌にやさしく長湯しやすいのが特徴です。温泉街には大規模な歓楽街がなく、自然と調和した上品な雰囲気で、女性やカップルからの支持も高い地域です。

周辺には金鱗湖を中心にカフェや美術館、雑貨店が点在し、散策しながらゆったりと過ごすことができます。朝霧に包まれる湖畔の風景は特に有名で、四季折々の表情を楽しめるのも魅力です。

同ランキングでは前年の6位から大幅にランクアップしており、その注目度の高さがうかがえます。豊かな自然、洗練された街並み、多彩な宿泊施設がそろう由布院温泉は、「一度は訪れたい温泉地」として多くの旅行者を惹きつけているようです。

あこがれの理由に納得…「全国あこがれ温泉地ランキング」TOP3

「全国あこがれ温泉地ランキング」TOP3は、由布院温泉を筆頭に、銀山温泉、草津温泉となりました。TOP3はいずれも温泉そのものの個性だけでなく景観や街歩きの楽しさにも魅力があふれ、旅の目的地として強い支持を集めているようです。特に由布院温泉は前年6位からの大幅ランクアップと、温泉地としてのブランド力が改めて注目された形です。

今度のお休みは、気になる温泉地の魅力を実際に体験してみてはいかがでしょうか。