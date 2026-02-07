週末の悪天候が心配される中、衆院選の投開票がいよいよ2月8日に迫っています。新潟市の期日前投票所では混雑も見られています。

6日午前11時すぎの新潟市西区の幹線道路。混雑する交差点の先にあるのは…



【松村道子キャスター】

「新潟市西区役所。様々な行政機能を持つ建物ではありますが、期日前投票の会場ということもあり、駐車場はかなり混み合っています」



期日前投票の会場には続々と有権者が訪れていました。





【有権者】「あしたから荒れるということなので、きょう来た」【有権者】「この土日に天気が荒れてしまうので、その前に来ようかなと思ってきた。だいぶ混んでいる」【有権者】「空いているかなと思ったが、混んでいたので意外だった」こちらの夫婦は、2月5日投票を予定していましたが…。【夫婦】「きのう来たが、あまりに混んでいて。すごく混んでいた。（Q.きのうは諦めた？）諦めた。何kmも先から車が並んでいた」気候の良かった5日はさらに混雑していたと言います。【夫婦】「当日は不安。足が悪くて雪道は歩けないので」雪道への不安が聞こえる今回の衆院選。注意したいのは、投票所の開設時間の変更です。本来は午前7時～午後8時までですが、長岡市は栃尾地区のすべてと小国地区の一部で投票の開始時間を1時間遅らせ、午前8時からとします。また、上越市・十日町市・佐渡市・魚沼市など14の市町村ではすべての投票所で、長岡市など7つの市では一部の投票所で開設時間を1時間～4時間早めます。6日、期日前投票を終えた人からは…【有権者】「（Q.一票を投じて）国民の義務を一つ果たしたという気持ち」【有権者】「自分の投票した結果が政治につながればいいのかなと思う」投票所までは安全に十分配慮して、貴重な一票を投じましょう。