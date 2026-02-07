【衆院選】「天気荒れる前に」雪予報で“期日前投票所”が混雑…当日は投票所の開設時間変更にも注意を
週末の悪天候が心配される中、衆院選の投開票がいよいよ2月8日に迫っています。新潟市の期日前投票所では混雑も見られています。
6日午前11時すぎの新潟市西区の幹線道路。混雑する交差点の先にあるのは…
【松村道子キャスター】
「新潟市西区役所。様々な行政機能を持つ建物ではありますが、期日前投票の会場ということもあり、駐車場はかなり混み合っています」
期日前投票の会場には続々と有権者が訪れていました。
「あしたから荒れるということなので、きょう来た」
【有権者】
「この土日に天気が荒れてしまうので、その前に来ようかなと思ってきた。だいぶ混んでいる」
【有権者】
「空いているかなと思ったが、混んでいたので意外だった」
こちらの夫婦は、2月5日投票を予定していましたが…。
【夫婦】
「きのう来たが、あまりに混んでいて。すごく混んでいた。（Q.きのうは諦めた？）諦めた。何kmも先から車が並んでいた」
気候の良かった5日はさらに混雑していたと言います。
【夫婦】
「当日は不安。足が悪くて雪道は歩けないので」
雪道への不安が聞こえる今回の衆院選。注意したいのは、投票所の開設時間の変更です。
本来は午前7時～午後8時までですが、長岡市は栃尾地区のすべてと小国地区の一部で投票の開始時間を1時間遅らせ、午前8時からとします。
また、上越市・十日町市・佐渡市・魚沼市など14の市町村ではすべての投票所で、長岡市など7つの市では一部の投票所で開設時間を1時間～4時間早めます。
6日、期日前投票を終えた人からは…
【有権者】
「（Q.一票を投じて）国民の義務を一つ果たしたという気持ち」
【有権者】
「自分の投票した結果が政治につながればいいのかなと思う」
投票所までは安全に十分配慮して、貴重な一票を投じましょう。