２・５次元アイドルグループ「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」のアーティストが総出演する「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ！！２０２６」が７日、東京ドームで幕を開ける。「すとぷり」を始め、「騎士Ｘ―Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ―」、「ＡＭＰＴＡＫ×ＣＯＬＯＲＳ」、「めておら―Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ―」、「すにすて―ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」が出演する。晴れのステージに立つ「ＡＭＰＴＡＫ×ＣＯＬＯＲＳ」まぜ太がスポーツ報知などに公演の意気込みを語った。

＜１＞２度目の「すとふぇす」当日を迎えた心境

とんでもねぇステージに２年も連続で立てるってオラワクワクすっぞ！！！！

＜２＞こだわったところ

一年を経てデカくなった姿をお前に見せる！当日は誰よりも会場盛り上げる気合で挑むからたくさん声出してくれ！！！

＜３＞見どころ

アンプタックのぶち上げ具合マジで目に焼き付けて！

＜４＞ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙとは

一緒になってガムシャラに夢に向かって進む仲間であり友達であり戦友！

＜５＞リスナー（ファンの総称）へのメッセージ

今年も本気でお前に会いに来た お前も全力で俺に会いに来い！