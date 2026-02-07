佐野麗奈インタビュー

昨年末、銀行を退職したモデルの佐野麗奈（23）。法政大学時代はアイドルを目指したが、夢はかなわなかった。その後、金融の世界とモデル業に共通項を見出し、就職活動を始める。大学4年間の葛藤と決断の軌跡を聞いた。（全3回の第3回）

＊＊＊

【写真】当時から「ハイスペックな美少女」…幼少期、小中高、大学、銀行員、モデル時代の佐野麗奈

モデルを目指したのは高校時代に、親友から「麗奈は絶対、モデルに向いているよ」と言われたのがきっかけです。でも、なかなか勇気が出なくて、思い切った行動が取れなかったんです。

大学1年の時は、ダンスサークルなどのやりたいことを一通り経験しました。一人暮らしもして、授業もそつなくこなし、「全部やりたいことができたかも」と思って、大学生活に未練がなくなったんです。

佐野麗奈

その後、大学2年生の春にミスコンに出ました。法政大学にはミスコンがないので、全国規模の「college選抜コンテスト」というミスコンです。応募者約3000人の中で、3位でした。

大学2年の4月、最初に入ったのは、モデルやタレントが所属する事務所でした。そこで「ミスコンを頑張りたい」と伝えて、芸能活動を始めたんです。

ミスコンの後は、アイドルを目指しました。AKB48や、乃木坂48の公式ライバル・僕が見たかった青空、アソビシステムのオーディションなどを受けたんです。

AKB48では、3次審査まで進みました。5次審査まであったので、あと一歩でした。当時19歳。AKB48は20歳までだったので、「もうこれがラストだろう」と思って受けていました。乃木坂48も受けたかったのですが、年齢制限が18歳までで、19歳の私は受けられませんでした。

1年間、アイドルを目指しましたが、結局、願いはかないませんでした。大学2年生の終わりに事務所を退社しました。個人でどこまで通用するか試してみたいと思ったのと、事務所もそれを後押ししてくれたんです。そこから気持ちを切り替えて、モデルを目指すことにしました。

1年でフォロワー10万人

自分のSNSを伸ばして、個人でオファーしてもらえるような力をつけたいと決めたんです。大学3年生から個人として活動するようになり、Instagramのフォロワーを10万人まで増やすことができました。1万人から1年で10万人まで伸ばしたので、目標は達成できたと思います。

しかし、大学3年生になると就活が始まります。自分の中で葛藤がありました。モデル一本でやるのか、社会人経験を積むのか、すごく迷いました。周りが就活している中で、「私は何も経験せずにこのまま決めていいのかな」という思いもあり、憧れだった金融業界への就活を始めました。

大学2年生くらいのころに、東大生の友達がゴールドマン・サックスを受けたという話を聞いたんです。その子は先輩ですごく優秀なのですが、そういう姿に憧れて、自分もそうなりたいなと思うようになったんです。

それから、色々金融業界を調べていたのですが、モデルと似ている部分がありました。金融業界は「無形商材」を扱う仕事です。商品に頼らず、身一つで戦う。その人の人格や営業力で選ばれるんです。

モデルも身一つで戦っていくので、すごく似ているなと思いました。何にも頼らず、自分個人の力が試される業界です。これまでモデル活動に注いできたエネルギーが、金融業界でも生きるんじゃないかと思ったんです。

就活では、金融業界だけでインターンなども含めて15社くらい受けました。2社から内定をいただいたのですが、第一志望の銀行に受かってからは、他は辞退してしまいました。

私の経歴が珍しかったらしく、担当した銀行のリクルーターさんからは「こんなタイプは（社内に）いないから、絶対新しい風を吹かしてくれるよ」と言ってもらい、うれしかったですね。そのリクルーターさんには、今さら合わせる顔がないのですが……。

入社式は都内の本社で行われました。「ここから人生が始まるんだ」と、みんなキラキラしていました。就活でお世話になったリクルーターの方もその場に来ていて、結構感動しましたね。

入社前に懇親会が何度かあったので、同期とはLINEを交換したりと、しっかり交流がありました。辞める時には同期にも伝えましたが、みんな応援してくれています。

＊＊＊

第1回【23歳モデル、わずか9か月で銀行を退職したワケ 「30代で年収1000万」を捨てた本人を直撃】では、佐野が銀行を退職した理由などについて語っている。

佐野麗奈（さの・れいな）

2002年、東京都出身。24年3月、法政大学を卒業後、銀行に入行。同年12月、銀行を退社。現在はモデルとして活動する。今年1月から芸能事務所「AJ Executive」に所属。

デイリー新潮編集部