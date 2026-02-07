２・５次元アイドルグループ「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」のアーティストが総出演する「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ！！２０２６」が７日、東京ドームで幕を開ける。「すとぷり」を始め、「騎士Ｘ―Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ―」、「ＡＭＰＴＡＫ×ＣＯＬＯＲＳ」、「めておら―Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ―」、「すにすて―ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」が出演する。晴れのステージに立つ「騎士Ｘ―Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ―」タケヤキ翔がスポーツ報知などに公演の意気込みを語った。

＜１＞２度目の「すとふぇす」当日を迎えた心境

前回はフューチャリングとして、そして今回は騎士Ｘとして出られることに心から感謝しています。

＜２＞こだわったところ

うたメロ部を発足して、更に歌に対するこだわりが増しました。その経験値をすとふぇすでぶつける！

＜３＞見どころ

騎士の登場シーンに注目していてほしい。

＜４＞ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙとは

戦友

＜５＞リスナー（ファンの総称）へのメッセージ

ファミリー全員が本当に素敵（すてき）なグループ、メンバーなので最初から最後まで全力で俺たちと楽しんで欲しい！