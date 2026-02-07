２・５次元アイドルグループ「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」のアーティストが総出演する「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ！！２０２６」が７日、東京ドームで幕を開ける。「すとぷり」を始め、「騎士Ｘ―Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ―」、「ＡＭＰＴＡＫ×ＣＯＬＯＲＳ」、「めておら―Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ―」、「すにすて―ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」が出演する。晴れのステージに立つ「騎士Ｘ―Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ―」しゆんがスポーツ報知などに公演の意気込みを語った。

＜１＞２度目の「すとふぇす」当日を迎えた心境

初めて来る子にはＳＴＰＲファミリーのライブの他では味わえない一体感を楽しんで欲しいです。前回のすとふぇすも見てくれた子には、２回目だからこそ魅せられる各メンバーのより洗練されたパフォーマンスに注目して欲しいです。・・・とか細かい事は気にせずに皆好きに楽しめたら！

＜２＞こだわったところ

手術後の喉でステージで歌うのが初めてなので、この日に向けて調整してきました！苦労したのは朝起きる事です

＜３＞見どころ

全員の顔

＜４＞ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙとは

理想

＜５＞リスナー（ファンの総称）へのメッセージ

マジリアタイでタクシーでこれ書いてるんですけどそろそろ眠くなってきました。眠くなってきたけど君に会いたかった気持ちはずっと変わらないよ。楽しもうね。