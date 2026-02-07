２・５次元アイドルグループ「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」のアーティストが総出演する「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ！！２０２６」が７日、東京ドームで幕を開ける。「すとぷり」を始め、「騎士Ｘ―Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ―」、「ＡＭＰＴＡＫ×ＣＯＬＯＲＳ」、「めておら―Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ―」、「すにすて―ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」が出演する。晴れのステージに立つ「騎士Ｘ―Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ―」てるとくんがスポーツ報知などに公演の意気込みを語った。

＜１＞２度目の「すとふぇす」当日を迎えた心境

遊びに来てくれたリスナーさんを全力で楽しませたい一心です！頑張ります！！

＜２＞こだわったところ

前回を超えるすとふぇすにしたくてプレッシャーとかもあったんですがダンスや歌、全てのパフォーマンスのクオリティを磨いてきたのでそこに注目して頂きたいです！

＜３＞見どころ

すとふぇすならではのグループを超えた色んな絡みやパフォーマンスに注目してほしいです！

＜４＞ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙとは

最高の仲間でもあり最高のライバルです！ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙはいつも自分に刺激をくれます！

＜５＞リスナーへのメッセージ

僕自身も全力で楽しむし、みんなで最高の思い出を作ろうね！