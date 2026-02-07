２・５次元アイドルグループ「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」のアーティストが総出演する「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ！！２０２６」が７日、東京ドームで幕を開ける。「すとぷり」を始め、「騎士Ｘ―Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ―」、「ＡＭＰＴＡＫ×ＣＯＬＯＲＳ」、「めておら―Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ―」、「すにすて―ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」が出演する。晴れのステージに立つ「」ばぁうがスポーツ報知などに公演の意気込みを語った。

＜１＞２度目の「すとふぇす」当日を迎えた心境

マジでうれしい。東京ドームっていうすごい場所でまた頑張れること、そして騎士Ｘとしては初めてのすとふぇすなので！ぶち上げていくぞ！！！

＜２＞こだわったところ

騎士Ｘとして武道館を乗り越えての一発目だから、マジで進化した俺達を見せられると思ってる。

ダンスや歌声、ファンサ、どれも最強になってるから楽しみにしておけよ。

＜３＞見どころ

俺の笑顔。

＜４＞ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙとは

青春

＜５＞リスナーへのメッセージ

お前がいてくれたから今がある。全力を見せてくるよ。これからもそばで応援してくれ。