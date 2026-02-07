２・５次元アイドルグループ「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」のアーティストが総出演する「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ！！２０２６」が７日、東京ドームで幕を開ける。。「すとぷり」を始め、「騎士Ｘ―Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ―」、「ＡＭＰＴＡＫ×ＣＯＬＯＲＳ」、「めておら―Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ―」、「すにすて―ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」が出演する。晴れのステージに立つ「すとぷり」ジェルがスポーツ報知などに公演の意気込みを語った。

＜１＞２度目の「すとふぇす」当日を迎えた心境

すとふぇすは今回で２回目！前回よりもパワーアップした自分、いやＳＴＰＲを見てほしいです！！

＜２＞こだわったところ

セトリやどのグループがシャッフルで歌うとうれしいかなど考えました！

＜３＞見どころ

とあるイケボ集団があるのですが、そこに僕がいて、めちゃくちゃかっこいいです…

＜４＞ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙとは

楽しいがより広がる

＜５＞リスナーへのメッセージ

東京ドームは今回で３回目！慣れたねー！なんて言ってみたいけど緊張する。だって君が期待して会いに来てくれるんだから。いつもとは違う、ステージの上の最強のエンターテイナーを見してあげるよ、応援よろしくな！ファンサするで！