２・５次元アイドルグループ「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」のアーティストが総出演する「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ！！２０２６」が７日、東京ドームで幕を開ける。。「すとぷり」を始め、「騎士Ｘ―Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ―」、「ＡＭＰＴＡＫ×ＣＯＬＯＲＳ」、「めておら―Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ―」、「すにすて―ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」が出演する。晴れのステージに立つ「すとぷり」ころんがスポーツ報知などに公演の意気込みを語った。

＜１＞２度目の「すとふぇす」当日を迎えた心境

とても楽しみです！さらにパフォーマンスに磨きがかかったＳＴＰＲを見て欲しいです！

＜２＞こだわったところ

体作り（トレーニング）をしました！毎週筋肉痛で荷物を持つのが辛かったです！笑

＜３＞見どころ

一番最初の登場を見てもらいたいです！とんでもないこと起こります、、、

＜４＞ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙとは

なくてはならない大切な存在です。そして家族です！

＜５＞リスナー（ファンの総称）へのメッセージ

たくさんペンライト振って盛り上がってね！楽しむぞおおお！！