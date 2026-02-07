２・５次元アイドルグループ「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」のアーティストが総出演する「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ！！２０２６」が７日、東京ドームで幕を開ける。。「すとぷり」を始め、「騎士Ｘ―Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ―」、「ＡＭＰＴＡＫ×ＣＯＬＯＲＳ」、「めておら―Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ―」、「すにすて―ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」が出演する。晴れのステージに立つ「すとぷり」るぅとがスポーツ報知などに公演の意気込みを語った。

＜１＞２度目の「すとふぇす」当日を迎えた心境

またここにＳＴＰＲファミリーみんなで立てることが凄く嬉しいですし、ここまで連れてきてくれた応援してくれているリスナーさんにありがとうを伝えたいです！

＜２＞こだわったところ

演出です！ 前回のすとふぇすよりも分かりやすく初めて来た方でも楽しめるように意識しています！ 色んなグループのリスナーさんがいるので初めて見るメンバーが居たりもすると思うので、メンバーの顔と名前がしっかりとわかり一致するように、演出を練ってあります。

＜３＞見どころ

各グループの登場の仕方、シャッフルコラボコーナー（※）です！

＜４＞ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙとは

共に夢を追いかける仲間。

＜５＞リスナー（ファンの総称）へのメッセージ

一瞬を一生の宝物にしよう。

※シャッフルコラボコーナー…グループの垣根を越えて、パフォーマンスするコーナー。