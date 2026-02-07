２・５次元アイドルグループ「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」のアーティストが総出演する「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ！！２０２６」が７日、東京ドームで幕を開ける。。「すとぷり」を始め、「騎士Ｘ―Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ―」、「ＡＭＰＴＡＫ×ＣＯＬＯＲＳ」、「めておら―Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ―」、「すにすて―ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」が出演する。晴れのステージに立つ「すとぷり」莉犬が公演の意気込みを語った。

＜１＞２度目の「すとふぇす」当日を迎えた心境

ペンライトの海を見るのが楽しみ！もう一度立たせてくれてありがとう。

＜２＞こだわったところ

かっこいい、かわいい、色んな魅力で打ち抜きます！最高のソロパートも…［ハート］

＜３＞見どころ

シャッフルパート（※）はフェスでしか見られない瞬間だと思うので、目に焼き付けて欲しい！

＜４＞ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙとは

背中を預けられる戦友

＜４＞リスナー（ファンの総称）へのメッセージ

早く会いたいよ。ステージで待ってるね？

※シャッフルパート…グループの垣根を越えて、パフォーマンスするパート。