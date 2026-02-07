ミラノ・コルティナ五輪開幕！史上初の広域開会式は「開会式に行けない」問題を解消するかもしれない選手ファーストな式典だった件。
San Siro Olympic Stadium is ready. The city of Milano is ready. We are ready.- Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 6, 2026
HERE WE GO.
The Opening Ceremony of the Milano Cortina 2026 Olympic Games, the world's greatest show!#MilanoCortina2026 #Olympics #OpeningCeremony pic.twitter.com/cE6m6XTwyK
絵画のようなイタリアの都市と山岳、食文化やカフェ、フェラーリ、ファッション…などなどカウントダウン自慢映像で幕を開けた開会式。「ARMONIA（調和、ハーモニー）」がテーマとのことですが、「これがイタリアだ！」がハーモニーとなって世界にお披露目されていきます。メイン会場のフィールドには彫刻・石像を模したオブジェと、天使たちに扮したパフォーマーが現れると、パフォーマーがアントニオ・カノーヴァの彫刻を自身の身体で再現するような振り付けも。さらにイタリア発祥の言葉だという「パパラッチ」を模したカメラマンと追いかけられる俳優さんや、イタリアオペラ三大巨匠着ぐるみ的なパフォーマー、文学・建築・ファッション・音楽などなどを象徴するパフォーマーがこれでもかこれでもかと登場し、「これぞイタリアですなぁ」が舞台を彩っていきます。
MUSIC, COLOR AND CREATIVITY 🔥- Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 6, 2026
In one word: ITALY 🇮🇹#MilanoCortina2026 #Olympics #OpeningCeremony pic.twitter.com/C8rsSifrqR
ミラノ・コルティナ2026オリンピック- NHKスポーツ (@nhk_sports) February 6, 2026
開会式を地上波(総合＆Eテレ)で放送中
マライア キャリーが
イタリア語で歌いあげ観衆を魅了！
NHK ONEでも配信中！https://t.co/2fnct7bzoJ#その一瞬をNHKで pic.twitter.com/LoNh9nifMC
An Italian sporting icon has arrived! 🏍️- The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026
Benvenuto, Valentino Rossi. 🎉🤩🇮🇹 #46#OpeningCeremony | #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/ZX89CuDdV9
Have you ever seen a Parade of Athletes across multiple locations at the same time?- Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 6, 2026
We’ll tell you, no. 🔥
We told you history would be made…and here it is!
Are you enjoying it?#MilanoCortina2026 #Olympics #OpeningCeremony pic.twitter.com/hNld9qZvrw
日本選手団の各都市での入場を見ると「ここはスケート」「ここはアルペン」など競技会場に応じた選手たちが集っており、このような広域開催がスタンダードになっていくなかでは、そもそも選手全員がメインスタジアムに集ってという発想自体も変えていく時節なのかなと思ったりもします。オールドタイプな気持ちとしてはやはりメイン会場に行きたいような気分もあるのですが、そもそも選手たちは「後半の日程なので現地入りしてません」「調整があるので開会式はパスしました」など式典部分には意外に縁遠かったりするもの。それが広域開催で、滞在地の近くでパレードだけやる、となればむしろ「そこだけ行こうか」なんてこともあり得るのかなと。スキージャンプのメンバーとともに行進に参加していた原田雅彦さんも直後の電話取材でこうした形式をポジティブに捉えていましたし、むしろ選手ファーストなのかなと思いましたよね。これも新時代、なのでしょう。
ミラノ・コルティナ2026オリンピック- NHKスポーツ (@nhk_sports) February 6, 2026
地上波(総合＆Eテレ)で放送中
日本選手団は34番目の登場！
開会式は史上初の４か所で開催
ミラノ以外の開催地でも
選手が同時に入場行進しました
👇日本の入場行進を全部見るならこちらhttps://t.co/lcDmuQn9kY
頭出ししています#その一瞬をNHKで pic.twitter.com/QKGHtZFHkH
Just one word.- Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 6, 2026
PEACE.#MilanoCortina2026 #OpeningCeremony #Olympics pic.twitter.com/ZvUOTShqc6
IT'S TIME 🔥 🔥- Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 6, 2026
TWO LEGENDS LIGHT THE CAULDRON!
Deborah Compagnoni and Alberto Tomba ignite the Olympic Cauldron in Milano!!#MilanoCortina2026 #OpeningCeremony #Olympics pic.twitter.com/8mXofsKC5l
