「オオタニは打者専念でも大きな脅威」侍ジャパン“最強布陣”に韓国メディア戦々恐々「メジャーだけでなんと9人！」

“打者・大谷翔平”を前面に出した侍ジャパンが、再び世界の頂点を目指す。

侍ジャパンはボストン・レッドソックスの吉田正尚が“最後の一人”として合流し、WBCを戦う布陣が完成した。今回の代表には歴代最多となるメジャーリーガー9人が含まれ、前回大会の優勝メンバー10人も再び名を連ねた。

韓国メディア『OSEN』は「メジャーリーガーだけでなんと9人！WBC連覇に挑戦する日本、大谷が打者に専念しても“存在だけで大きな脅威”」と題し、日本の豪華メンバーに言及している。

井端弘和監督は、若手のエネルギーとベテランの経験を調和させたチームを構成した。その中心にいるのが、まさに大谷翔平（ロサンゼルス・ドジャース）だ。対戦相手にとっては負担となる存在でしかない。ただ、彼は今大会、打者に専念して出場する予定だ。

日本は大谷をはじめ、山本由伸（ロサンゼルス・ドジャース）、鈴木誠也（シカゴ・カブス）、吉田など主力メジャーリーガーが名を連ねた。また菊池雄星（ロサンゼルス・エンゼルス）と松井祐樹（サンディエゴ・パドレス）など左腕投手もいる。

ボルチモア・オリオールズからフリーエージェントになった菅野智之や、今オフにMLB進出を果たした村上宗孝（シカゴ・ホワイトソックス）、岡本和真（トロント・ブルージェイズ）など、日本はメジャーリーガーがけん引するパワーのある打線と精密な守備、そして厚い投手陣を強みとして掲げている。

日本は前回大会の決勝でアメリカを下し、通算3度目のWBC優勝を果たした。2009年大会以来、14年ぶりの頂点奪還だった。その中心には大谷とダルビッシュ有（サンディエゴ・パドレス）がいた。特に決勝戦の最終イニング、大谷がマウンドに上がりマイク・トラウトを三振に仕留めて試合を終わらせた場面は韓国でも大きな話題となった。

今大会はプエルトリコ、ヒューストン、東京、マイアミの4都市で1次ラウンドが開催され、準々決勝からアメリカに各プール突破国が揃う。日本は東京ドームで行われるプールCに入り、オーストラリア、韓国、チェコ、チャイニーズ・タイペイと競う。初戦は3月6日のチャイニーズ・タイペイ戦だ。

日本と同プールの韓国は、3月5日のチェコ戦を皮切りに、6日の休養日を挟んで7日に日本、8日にチャイニーズ・タイペイ、9日にオーストラリアと対戦する。

