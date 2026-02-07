今週の【上場来高値銘柄】ニッスイ、アステラス、ふくおかＦＧなど205銘柄
今週の日経平均株価は、為替の円高一服や決算好調銘柄が買われ、前週末比930円高の5万4253円と3週ぶりに反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は205社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、今期最終益は一転過去最高で配当予想も増額したニッスイ <1332> [東証Ｐ]、26年3月期の最終益が一転過去最高益となった四電工 <1939> [東証Ｐ]、営業減益予想から一転2割超の増益予想となった日本電設工業 <1950> [東証Ｐ]、26年3月期営業益予想と期末配当計画を上方修正したダイダン <1980> [東証Ｐ]、販管費抑え10～12月営業益は41％増で着地したＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ <3563> [東証Ｐ]、前立腺がん治療剤好調で今期業績予想を上方修正したアステラス製薬 <4503> [東証Ｐ]、情報通信・自動車関連の需要堅調で今期業績予想を上方修正した住友電気工業 <5802> [東証Ｐ]、電線・加工品事業好調で第3四半期営業利益は2.1倍で着地した平河ヒューテック <5821> [東証Ｐ]、データセンター需要で4～12月営業益22％増で着地したダイヘン <6622> [東証Ｐ]、26年3月期利益予想を上方修正したサンワテクノス <8137> [東証Ｐ]、26年3月期最終利益予想及び配当予想を上方修正したふくおかフィナンシャルグループ <8354> [東証Ｐ]、通期業績予想を上方修正し特別配当も実施するＦＪネクストホールディングス <8935> [東証Ｐ]など。また、森永乳業 <2264> [東証Ｐ]、ＨＯＹＡ <7741> [東証Ｐ]など63社は先週に続き上場来高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 水産・農林業―――――――― 1銘柄
<1332> ニッスイ [東証Ｐ]
● 鉱業―――――――――――― 2銘柄
<1515> 日鉄鉱 [東証Ｐ]
<1605> ＩＮＰＥＸ [東証Ｐ]
● 建設業――――――――――― 29銘柄
<1417> ミライトワン [東証Ｐ]
<1718> 美樹工業 [東証Ｓ]
<1719> 安藤ハザマ [東証Ｐ]
<1721> コムシスＨＤ [東証Ｐ]
<1723> 日本電技 [東証Ｓ]
<1768> ソネック [東証Ｓ]
<1799> 第一建設 [東証Ｓ]
<1801> 大成建 [東証Ｐ]
<1802> 大林組 [東証Ｐ]
<1803> 清水建 [東証Ｐ]
<1812> 鹿島 [東証Ｐ]
<1828> 田辺工業 [東証Ｓ]
<1835> 東鉄工 [東証Ｐ]
<1871> ピーエス [東証Ｐ]
<1882> 東亜道 [東証Ｐ]
<1926> ライト [東証Ｐ]
<1939> 四電工 [東証Ｐ]
<1950> 日本電設 [東証Ｐ]
<1952> 新日本空調 [東証Ｐ]
<1959> クラフティア [東証Ｐ]
<1961> 三機工 [東証Ｐ]
<1965> テクノ菱和 [東証Ｓ]
<1967> ヤマト [東証Ｓ]
<1968> 太平電 [東証Ｐ]
<1969> 高砂熱 [東証Ｐ]
<1979> 大気社 [東証Ｐ]
<1980> ダイダン [東証Ｐ]
<5076> インフロニア [東証Ｐ]
<6379> レイズネク [東証Ｐ]
● 食料品――――――――――― 8銘柄
<2001> ニップン [東証Ｐ]
<2114> フジ日本 [東証Ｓ]
<2224> コモ [東証Ｓ]
<2264> 森永乳 [東証Ｐ]
<2607> 不二製油 [東証Ｐ]
<2809> キユーピー [東証Ｐ]
<2875> 東洋水 [東証Ｐ]
<2914> ＪＴ [東証Ｐ]
● 繊維製品―――――――――― 2銘柄
<3104> 富士紡ＨＤ [東証Ｐ]
<3402> 東レ [東証Ｐ]
● パルプ・紙――――――――― 1銘柄
<3941> レンゴー [東証Ｐ]
● 化学―――――――――――― 17銘柄
<4041> 日曹達 [東証Ｐ]
<4042> 東ソー [東証Ｐ]
<4046> 大阪ソーダ [東証Ｐ]
<4099> 四国化ＨＤ [東証Ｐ]
<4107> 伊勢化 [東証Ｓ]
<4186> 東応化 [東証Ｐ]
<4203> 住友ベ [東証Ｐ]
<4205> ゼオン [東証Ｐ]
<4220> リケンテクノ [東証Ｐ]
<4401> ＡＤＥＫＡ [東証Ｐ]
<4626> 太陽ＨＤ [東証Ｐ]
<4966> 上村工 [東証Ｓ]
<4971> メック [東証Ｐ]
<4972> 綜研化学 [東証Ｓ]
<4975> ＪＣＵ [東証Ｐ]
<4992> 北興化 [東証Ｓ]
<7917> ＺＡＣＲＯＳ [東証Ｐ]
● 医薬品――――――――――― 3銘柄
<4503> アステラス [東証Ｐ]
<4507> 塩野義 [東証Ｐ]
<4519> 中外薬 [東証Ｐ]
● 石油石炭製品―――――――― 1銘柄
<5019> 出光興産 [東証Ｐ]
● ゴム製品―――――――――― 3銘柄
<5108> ブリヂストン [東証Ｐ]
<5110> 住友ゴ [東証Ｐ]
<5121> 藤コンポ [東証Ｐ]
● ガラス土石製品――――――― 3銘柄
<5344> ＭＡＲＵＷＡ [東証Ｐ]
<5352> 黒崎播磨 [東証Ｐ]
<5393> ニチアス [東証Ｐ]
● 鉄鋼―――――――――――― 3銘柄
<5444> 大和工 [東証Ｐ]
<5449> 大阪製鉄 [東証Ｓ]
<5463> 丸一管 [東証Ｐ]
● 非鉄金属―――――――――― 6銘柄
<5714> ＤＯＷＡ [東証Ｐ]
<5741> ＵＡＣＪ [東証Ｐ]
<5802> 住友電 [東証Ｐ]
<5803> フジクラ [東証Ｐ]
<5821> 平河ヒューテ [東証Ｐ]
<5857> ＡＲＥＨＤ [東証Ｐ]
● 金属製品―――――――――― 1銘柄
<3433> トーカロ [東証Ｐ]
● 機械―――――――――――― 17銘柄
<1909> 日本ドライ [東証Ｓ]
<6101> ツガミ [東証Ｐ]
<6227> ＡＩメカ [東証Ｓ]
<6231> 木村工機 [東証Ｓ]
<6250> やまびこ [東証Ｐ]
<6301> コマツ [東証Ｐ]
<6305> 日立建機 [東証Ｐ]
<6309> 巴工業 [東証Ｐ]
<6361> 荏原 [東証Ｐ]
<6370> 栗田工 [東証Ｐ]
<6371> 椿本チ [東証Ｐ]
<6383> ダイフク [東証Ｐ]
<6407> ＣＫＤ [東証Ｐ]
<6433> ヒーハイスト [東証Ｓ]
<6490> ＰＩＬＬＡＲ [東証Ｐ]
<6498> キッツ [東証Ｐ]
<7013> ＩＨＩ [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 15銘柄
<6448> ブラザー [東証Ｐ]
<6503> 三菱電 [東証Ｐ]
<6517> デンヨー [東証Ｐ]
<6622> ダイヘン [東証Ｐ]
<6670> ＭＣＪ [東証Ｓ]
<6745> ホーチキ [東証Ｐ]
<6777> ｓａｎｔｅｃ [東証Ｓ]
<6785> 鈴木 [東証Ｐ]
<6787> メイコー [東証Ｐ]
<6809> ＴＯＡ [東証Ｐ]
<6841> 横河電 [東証Ｐ]
<6856> 堀場製 [東証Ｐ]
<6859> エスペック [東証Ｐ]
<6941> 山一電機 [東証Ｐ]
<7735> スクリン [東証Ｐ]
● 輸送用機器――――――――― 4銘柄
<7202> いすゞ [東証Ｐ]
<7224> 新明和 [東証Ｐ]
<7235> 東ラヂ [東証Ｓ]
<7409> エアロエッジ [東証Ｇ]
● 精密機器―――――――――― 4銘柄
<6376> 日機装 [東証Ｐ]
<7741> ＨＯＹＡ [東証Ｐ]
<7744> ノーリツ鋼機 [東証Ｐ]
<7760> ＩＭＶ [東証Ｓ]
● その他製品――――――――― 3銘柄
<7912> 大日印 [東証Ｐ]
<7981> タカラスタ [東証Ｐ]
<8022> ミズノ [東証Ｐ]
● 電気・ガス業―――――――― 1銘柄
<9532> 大ガス [東証Ｐ]
● 陸運業――――――――――― 3銘柄
<9034> 南総通運 [東証Ｓ]
<9065> 山九 [東証Ｐ]
<9072> ニッコンＨＤ [東証Ｐ]
● 倉庫運輸関連―――――――― 3銘柄
<9324> 安田倉 [東証Ｐ]
<9364> 上組 [東証Ｐ]
<9367> 大東港運 [東証Ｓ]
● 情報・通信業―――――――― 8銘柄
<3640> 電算 [東証Ｓ]
<3712> 情報企画 [東証Ｓ]
<3837> アドソル日進 [東証Ｐ]
<4320> ＣＥＨＤ [東証Ｓ]
<8157> 都築電 [東証Ｐ]
<9433> ＫＤＤＩ [東証Ｐ]
<9436> 沖縄セルラー [東証Ｓ]
<9476> 中央経済ＨＤ [東証Ｓ]
● 卸売業――――――――――― 21銘柄
<3153> 八洲電機 [東証Ｐ]
<3176> 三洋貿易 [東証Ｐ]
<7417> 南陽 [東証Ｓ]
<7456> 松田産業 [東証Ｐ]
<8002> 丸紅 [東証Ｐ]
<8012> 長瀬産 [東証Ｐ]
<8015> 豊田通商 [東証Ｐ]
<8031> 三井物 [東証Ｐ]
<8045> 浜丸魚 [東証Ｓ]
<8053> 住友商 [東証Ｐ]
<8058> 三菱商 [東証Ｐ]
<8059> 第一実 [東証Ｐ]
<8065> 佐藤商 [東証Ｐ]
<8066> 三谷商 [東証Ｓ]
<8097> 三愛オブリ [東証Ｐ]
<8098> 稲畑産 [東証Ｐ]
<8137> サンワテク [東証Ｐ]
<9265> ヤマシタＨＤ [東証Ｓ]
<9824> 泉州電 [東証Ｐ]
<9837> モリト [東証Ｐ]
<9908> Ｄｅｎｋｅｉ [東証Ｓ]
● 小売業――――――――――― 5銘柄
<2705> 大戸屋ＨＤ [東証Ｓ]
<3096> オーシャンシ [東証Ｓ]
<3563> Ｆ＆ＬＣ [東証Ｐ]
<8282> ケーズＨＤ [東証Ｐ]
<9948> アークス [東証Ｐ]
● 銀行業――――――――――― 22銘柄
<5830> いよぎんＨＤ [東証Ｐ]
<5831> しずおかＦＧ [東証Ｐ]
<5832> ちゅうぎんＦ [東証Ｐ]
<5844> 京都ＦＧ [東証Ｐ]
<7167> めぶきＦＧ [東証Ｐ]
<7173> 東京きらぼし [東証Ｐ]
<7182> ゆうちょ銀 [東証Ｐ]
<7184> 富山第一銀 [東証Ｐ]
<7322> 三十三ＦＧ [東証Ｐ]
<7327> 第四北越ＦＧ [東証Ｐ]
<7384> プロクレＨＤ [東証Ｐ]
<7389> あいちＦＧ [東証Ｐ]
<8331> 千葉銀 [東証Ｐ]
<8334> 群馬銀 [東証Ｐ]
<8341> 七十七 [東証Ｐ]
<8354> ふくおかＦＧ [東証Ｐ]
<8359> 八十二長野 [東証Ｐ]
<8366> 滋賀銀 [東証Ｐ]
<8368> 百五銀 [東証Ｐ]
<8381> 山陰合銀 [東証Ｐ]
<8418> 山口ＦＧ [東証Ｐ]
<8522> 名古屋銀 [東証Ｐ]
● 証券商品先物―――――――― 2銘柄
<5834> ＳＢＩリーシ [東証Ｇ]
<8747> 豊トラスティ [東証Ｓ]
● 保険業――――――――――― 3銘柄
<7326> ＳＢＩＩＧ [東証Ｇ]
<8725> ＭＳ＆ＡＤ [東証Ｐ]
<8750> 第一生命ＨＤ [東証Ｐ]
● その他金融業―――――――― 3銘柄
<8566> リコーリース [東証Ｐ]
<8591> オリックス [東証Ｐ]
<8593> 三菱ＨＣキャ [東証Ｐ]
● 不動産業―――――――――― 10銘柄
<2983> アールプラン [東証Ｇ]
<2986> ＬＡホールデ [東証Ｇ]
<2993> 長栄 [東証Ｓ]
<3231> 野村不ＨＤ [東証Ｐ]
<3252> 地主 [東証Ｐ]
<3294> イーグランド [東証Ｓ]
<3467> アグレ都市 [東証Ｓ]
<8802> 菱地所 [東証Ｐ]
<8830> 住友不 [東証Ｐ]
<8935> ＦＪネクＨＤ [東証Ｐ]
● サービス業――――――――― 1銘柄
<9221> フルハシＥ [東証Ｓ]
株探ニュース