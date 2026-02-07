「阪神春季キャンプ」（６日、宜野座）

７日のシート打撃で登板予定の阪神・早川太貴投手がブルペンで左右打席に打者を立たせて４５球を投じた。デイリースポーツ評論家の西山秀二氏は「楽しみな存在になる」とし、“大魔神・佐々木”も例に挙げ課題も指摘した。

ブルペンで村上、石井と並んで投げていた２年目の早川は今季、楽しみな存在になるのではないか。

腕が長くて、球持ちがいいので、バッターは球速以上に真っすぐを速く感じると思う。しっかりと腕を振って投げてくるスライダーもいい曲がりをしている。本人も自信を持って投げているのが見ていてよくわかった。

ただ、課題はある。スライダー以外の変化球を投げるときに腕の振りが緩んでしまう。

横浜、マリナーズで活躍した大魔神・佐々木はよく「真っすぐの腕の振りが１００％なら変化球は１５０％、腕を振って投げないといけない」と言うが、まさにその通りで腕の振りが緩むと、打者に容易に見極められてしまう。早川がスライダー以外の変化球を投げる時の腕の振りは７０％くらいに見えた。１００％、１２０％で腕を振れるようにしたい。

また、少し投球のテンポが遅いように感じた。村上、石井が５球投げる間に早川は４球くらい。いい投手はみんな独特の速いテンポで投げてくる。腕の振りと投球テンポ。ここを勉強して改善していければ、十分に先発ローテでやっていけると思う。