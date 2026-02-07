「阪神２軍春季キャンプ」（６日、具志川）

右脚の肉離れで別メニュー調整中の阪神ドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝が負傷後初めて屋外でティー打撃を行った。藤川監督は復帰までの道のりを焦らない方針を明言。本格復帰に向けて、ゆっくりとステップを踏む。

バットを手にした立石が具志川のメイングラウンドに現れると、ファンの視線は自然と集中した。まずは感覚を確かめるように片手で８スイング。その後、両手でバットを握り、力強く振り抜いていく。最初はノーステップ気味だったが、徐々に左足をステップするようになり、約５分間で２３スイングを重ねた。

この日は和田ヘッドが具志川を視察し、立石の練習を見守った。その理由を、藤川監督は「立石の状況のチェックをお願いした」と説明。ランニングメニューやノックなど徐々に屋外での練習機会が増えてきているが、「２月はゆっくりになると思います。動けてはいますけど、相対的に見てペースを上げない」と慎重な構え。これから長く続くであろうプロ野球生活。虎の未来のためにじっくりと歩みを進める。