高級化する「コンビニおにぎり戦争」マーケティングのファミリーマート！

大谷翔平の力も借り絶好調

年収約160億円のスーパースターが選んだのは、故郷の味だった。

アメリカのオーディオブランド『Ｂｅａｔｓ』が1月15日、公式インスタグラムで同社のアンバサダーを務めるドジャースの大谷翔平（31）へのインタビューを公開。動画内で試合前の好きな食事について問われた大谷は、しばし間を置いた後、笑顔で「おにぎり」と答えた。

そんな大谷を、昨年２月から『おむすびアンバサダー』に起用したファミリーマートが絶好調だ。大谷の就任以降、同社の１店舗あたりのおにぎりの売り上げは前年比で120％を記録。パッケージの中央に腕を組んだ大谷を大きく掲載した『大きなおむすび 僕の鮭わかめ』は税込みで320円となかなかの値段だが、鮭のほぐし身と岩手県で獲れたわかめを混ぜ込んだ一品を、昼食のお供に選ぶサラリーマンは少なくないという。

かつて100円と消費税さえ払えば手に入ったコンビニおにぎりも、いまや200円超えは当たり前。おにぎり２個に飲み物をつければ、軽く500円を超える高級ランチになってしまった。その原因は無論、原材料の高騰だ。’22年に比べて現在の米の価格は約２倍、海苔の価格は1.6倍にまで膨れ上がったという。コンビニ研究家の田矢信二氏が話す。

「現在のコンビニおにぎりは、150円以下の低価格帯、200円前後のスタンダード帯、300円以上の高価格帯に分けられる。最も売れているのはスタンダード帯で、肌感覚では売り上げの５〜６割を占めています。なかでも各社の中心的存在が、手巻き（専用のフィルム包装によって海苔のパリパリ感を楽しめる）タイプのツナマヨです。大手３社のツナマヨは178〜198円と、ギリギリ200円を切る価格。

本来の原価を考えれば、ツナマヨは200円を超えてもおかしくありませんが、多くの消費者がツナマヨを基準におにぎりの価格を考えるため、各社はなんとか100円台に留(とど)めているのでしょう。例えるなら、牛丼チェーンの並盛りのようなポジションです」

田矢氏の言う通り、ツナマヨおにぎりが３社すべてで人気ナンバーワン商品なのであれば、いったい各社はどのように差別化を図り、三つ巴の「おにぎり戦争」を勝ち抜こうとしているのか。

定番からブランドへ

大谷をアンバサダーに起用したことからわかるように、ファミリーマートはマーケティングで差をつける。

「ファミマだけがおにぎりを『おむすび』と統一して呼んでいる。人が握ったふっくらとしたおむすびを提供したいという考えと、人を結ぶ商品にしたいという意味が込められているようです。現在は東京都の名店『ぼんご』監修の『いくらと秋鮭』（320円）などを展開していますが、過去には笠原将弘氏が運営する和食の名店『賛否両論』監修の商品を売り出すなど、話題作りに長(た)けています」（おにぎり協会代表理事の中村祐介氏）

スタンダード帯の商品に関しては、ツナと鮭という人気トップ２に力を集中させている印象だ。『手巻 シーチキンマヨネーズ』（198円）のほか、出汁(だし)の香りが食欲をそそる『直巻 和風ツナマヨネーズ』（185円）が人気で、鮭に至っては『手巻 紅しゃけ』（235円）、『直巻 焼しゃけ』（198円）、『鮭はらみおむすび』（298円）、『だし醤油まぶし飯 鮭マヨネーズおむすび』（178円）など４種を販売。鮭、ツナマヨ好きは一店舗だけで味比べができるほどの充実したラインナップを取り揃(そろ)えている。

一番人気の『手巻 シーチキンマヨネーズ』は、３社のツナマヨおにぎりの中で最も高価だが、これも同社のブランド戦略の表れだという。流通科学大学教授の白鳥和生氏が話す。

「ファミマは、おにぎりを『無個性な定番商品』から『ブランド商品』に昇華させようとしています。’23年からは、お米とお米の間に空気を含み、やさしく成型することでふっくらとした食感を再現する『ふわうま製法』を導入。商品をパワーアップさせたところで大谷翔平を広告塔とすることで、価格に納得感を持たせ『おにぎりを目当てに店舗に立ち寄る』消費者を増やすことに成功したのです。同時に、配送を１日３回から２回に変更するなど、流通コストを削減することで過度な値上げを回避しています」

