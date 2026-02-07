韓国人俳優初『キネマ旬報ベスト・テン』主演女優賞受賞のシム・ウンギョンが明かす、日本映画愛の原点

’14年に韓国映画『怪しい彼女』が大ヒット

韓国出身の俳優シム・ウンギョン（31）が、『旅と日々』（三宅唱監督）の演技により日本で最も権威のある映画賞の一つ『第99回キネマ旬報ベスト・テン』の主演女優賞に選ばれた。韓国の俳優が同賞を受賞するのは史上初の快挙となった。

同作は日本映画作品賞（日本映画ベスト・テン第１位）も受賞。『国宝』は李相日監督が監督賞、吉沢亮（32）が主演男優賞を受賞した。１月29日に発表され、授賞式は２月19日に都内で開催される。

シム・ウンギョンは

「素晴らしい賞をいただき感謝しています。『旅と日々』に描かれた三宅監督の世界観に、世界の皆さんも魅了されるのではないでしょうか」

などとコメントを寄せた。

『旅と日々』は、つげ義春の漫画『海辺の叙景』『ほんやら洞のべんさん』を原作に、三宅監督がメガホンを取り映画化した作品で、シムはスランプに陥り雪深い温泉地を訪れ寂れた宿で堤真一演じる宿の主人べん造に出会う韓国出身の脚本家の「李」を繊細に演じて高い評価を得た。

シム・ウンギョンは、ソウル特別市生まれで、韓国で子役として活躍。’14年に主演した韓国映画『怪しい彼女』が大ヒットした。

口うるさい70歳のおばあさんが、不思議な写真館で写真を撮ると20歳の頃の自分に戻って、オードリー・ヘップバーンの名前をもじってオ・ドゥリと名乗って巻き起こす騒動をユーモアとペーソスで描いた作品で、外見は若い女性だが中身は70歳のおばあさんという主人公を大胆に巧みに演じて爆笑と感動の涙を誘い、韓国の映画賞の主演女優賞を総なめにした。その後、多部未華子（37）が主演で映画『あやしい彼女』（’16年）など、日本や中国、ベトナム、インド、メキシコなど８ヵ国でリメイクされている。

日本映画に夢中になって

’17年に日本の芸能事務所とマネジメント契約をして日本進出。『新聞記者』（’19年）で政権の闇に迫る記者を演じて第43回日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞。同賞を外国人が受賞するのは史上初の快挙だった。また、同映画で第74回毎日映画コンクール女優主演賞なども受賞し、日韓の映画賞を制覇する演技力で俳優としての地位を確立した。

シム・ウンギョンといえば、’22年10月、第35回東京国際映画祭のコンペティション部門の審査員を務めたときに、取材をしたことがあった。そこで彼女は「日本映画愛」を熱く語っていた。

「私が初めて日本映画を観たときのことを思い出すんですけれども、そのことを考えただけでもこの場に座っていられるのは感無量です。私が初めて日本映画を観たのは中学生の時でした」

といい、初めて観た作品として岩井俊二監督の『リリイ・シュシュのすべて』（’01年）をあげた。

同作は岩井監督が、14歳の少年少女たちの心の闇、焦燥、痛みなどを鮮烈に描いた作品で、岩井監督によるインターネット小説から映画が制作されたことや、斬新な構成、少年問題をセンセーショナルに描いた内容などが話題を呼んだ。

「初めての日本映画だったんですが非常に衝撃を受けたことを覚えています。それ以前に観ていた映画とは全く違ったものだという感じがありまして、こういった構成の映画も存在するんだということを教えてくれました。そしてしばらく日本映画に夢中になってはまってしまったんですが、私の人生の中でとても大切な作品で、私の感受性を豊かにしてくれた作品でもあります」

と語っていたのが印象的だった。日本映画が彼女の演技の幅を広げたことは、間違いないだろう。

韓国のトップ女優から日本映画のトップ女優へと幅を広げたシム・ウンギョン。今後、さらなる活躍が注目されるところだ――。

取材・文：阪本良（ライター、元『東京スポーツ新聞社』文化社会部部長）