来週の『ばけばけ』“トキ”高石あかり、“ヘブン”トミー・バストウの思いがけない提案に怒り
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第19週「ワカレル、シマス。」が2月9日〜2月13日に放送される。
【写真】弟・丈（杉田雷麟）と話す錦織（吉沢亮）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第91回（2月9日放送）あらすじ
ある日、トキはヘブンから「クマモト、ドウデスカ？」と問いかけられる。さらに「マツエ、ハナレマショウ」と続けるヘブンに理解が追いつかないトキは、ヘブンから逃げ回る。
数日後、トキはヘブンに対して静かな怒りを放っていた。その様子から夫婦げんかだと察した司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）は2人の姿にほほえましさを覚える。そんな中、ヘブンは改めて熊本に行くことを提案する。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
