麻雀界を代表する人気プロのタッグ、連勝となればチームの勢いも倍増だ。「大和証券Mリーグ2025-26」2月6日の第2試合はKONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）が南場の親跳満を活かして逆転トップ。第1試合で約1カ月ぶりの白星を手にした佐々木寿人（連盟）と“タキヒサ”コンビで同日2連勝を達成した。

【映像】滝沢、赤もドラもないけど高打点…ド高目親跳満

およそ1時間という高速決着となった、第1試合の熱気が残る中で始まった当試合。東家からKADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）、滝沢、渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）、EX風林火山・勝又健志（連盟）の並びで開始した。

東1局、前夜にトップを収めた好調の白鳥に、満貫をツモられる滑り出し。滝沢はその後もジリジリと点棒を削られ、南2局の親番を迎えた時点で1万6400点持ちの4着目に沈んでいた。一転、ここでは東・中と仕掛けて混一色・赤のテンパイ。堀からロンを決め、親満貫で2着目へ浮上した。

同1本場、滝沢に超大物手が到来した。わずか4巡で6・9索待ち、高目は純チャンとなる平和をテンパイすると、迷わず即リーチ。すでに高目の9索が2枚打たれていることもあり、ダマテンにする選択もあったが、この決断が最高の結果を生んだ。9索を終盤にツモってリーチ・ツモ・平和・純チャンの1万8000点（＋300点）が完成。白鳥を逆転してトップ目に躍り出た。

南3局3本場は4着目の堀が勝又からリーグ史上初となる役満・小四喜をアガる珍事。トップ争いは混戦となったが、それでも滝沢は慌てず、南4局1本場をタンヤオ・赤2の3900点（＋300点）という自らのアガリでゲームを締めくくった。

この勝利で個人10勝目。最多勝争いでは2位タイに浮上したが、勝利者インタビューでは「トップ（13勝）が遠すぎるので、本当に考えていないです」と控えめな姿勢を見せた。南1局1本場のリーチ判断については「（安目の）メンピンツモ、裏ドラ1枚も大きい。普通のリーチかなと思います」と説明。残りのシーズンについては「この2連勝で、残り26戦は楽な形になったと思います。まだまだ緩めてはいけないので、まずはレギュラーシーズンを駆け抜けて、セミファイナル・ファイナルを目指していきます」と語り、力強くポーズを決めた。

【第2試合結果】

1着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）5万900点／＋70.9

2着 KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）4万400点／＋20.4

3着 渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）2万7100点／▲12.9

4着 EX風林火山・勝又健志（連盟）−1万8400点／▲78.4

【2月6日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋965.6（94/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋464.1（94/120）

3位 BEAST X ＋340.8（96/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋119.2（94/120）

5位 TEAM雷電 ＋114.1（94/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲48.1（96/120）

7位 赤坂ドリブンズ ▲51.2（92/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲496.6（92/120）

9位 EARTH JETS ▲590.1（96/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲817.8（96/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）