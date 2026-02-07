東京都の小池百合子知事が、衆院選で接戦が伝えられる都内の自民党候補のテコ入れに注力している。

「自民の都連と連携しながら、都政、日本を進めていきたい」

小池氏は６日夕、国分寺市で行われた自民前議員の集会で応援演説を行い、こう訴えた。会場に到着した際には万雷の拍手が起きるほどの人気ぶりだった。演説の終盤には、候補者の手を取って高く突き上げた。

自民は都内で圧倒的な知名度を誇る小池氏の応援で、無党派層の取り込みを狙う。小池氏にとっても、都と４６道府県の「税収格差」の是正（偏在是正）などで都の主張を理解する議員を増やすことはメリットとなる。自民関係者は「双方に利益がある」と語る。

小池氏は１月２２日に高市首相と首相官邸で会談した。２月１日には自民候補の応援を開始し、自民を支援する姿勢を鮮明にした。６日は国分寺市の後に八王子市で別の自民前議員の演説会に出席。自民候補の接戦が報じられている選挙区を中心に入っている。

「将来の責任を担って、必ずや日本を変えていく。どうかその力を与えていただきたい」

小池氏が駆けつけた同市の演説会場からわずか約７００メートルの街頭では６日夜、公明党の山口那津男・元代表がマイクを握り、中道改革連合の候補の応援に声をからした。代表時代に連立を組んだ自民について、「政治不信を招いて解決できなかった」と批判した。

都議会の公明会派は、小池都政と長く協力関係にある。昨夏の参院選で小池氏は自民、公明の候補者を応援していた。だが、衆院選の直前に公明の衆院議員が中道改革の結成に参画したことで構図は一変し、小池氏と公明は選挙戦でぶつかる形となった。

自民都連からは「小池氏に借りができた」（幹部）との声が漏れる。一方で、小池都政を支えてきたとの自負がある公明は不満を募らせている。小池氏の判断は、衆院選後に公明との協調関係に影を落とす可能性もある。