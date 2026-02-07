ゆりやんレトリィバァ、アメリカ移住で悪戦苦闘 LAでネタ披露し腕を磨く日々を語る【徹子の部屋】
お笑い芸人・ゆりやんレトリィバァが、9日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】キャラ全開でやりたい放題！監督を巻き込みあばれるゆりやんレトリィバァ
ゆりやんは2024年末からロサンゼルスで暮らし始め、生活環境が大きく変化。スーパーでの買い物や、腹痛で病院に行ったときなど、英語での会話が必要な場面で悪戦苦闘していると明かす。ロサンゼルスには、お笑いのネタを披露できるステージがあり、そこで腕を磨く日々を過ごしている。アメリカのオーディション番組でも披露したという、とっておきのネタを黒柳徹子の前でも披露する。
現在はロサンゼルスで生活しているが、元は奈良県の小さな町で生まれ育った。子どもの頃から映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の世界に憧れ、中学生のときには英語のスピードテストにも出たという。初の映画監督作品が海外の映画祭で4冠を達成。堂々と英語でスピーチする場面も紹介する。
