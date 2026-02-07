「阪神春季キャンプ」（６日、宜野座）

阪神・藤川球児監督（４５）が６日、７日に行うシート打撃に具志川組から４人を参加させると明言した。合流するのは木浪、豊田、島田、ドラフト５位・能登（オイシックス）の４人。宜野座組では２年目の伊原や早川らも登板する予定だ。また、掛布雅之ＯＢ会長と熱烈虎党で知られる女子プロゴルファーの勝みなみが宜野座キャンプを訪問した。以下は、藤川監督の主な一問一答。

◇ ◇

−午前中はゲームノックなどを実施。

「少し第１クール頑張ってやってきたというか、若い選手たちに少し疲労も見えましたけど、その辺りはきっちりできる選手たちを見て、コーチたちとともに学びながらになるでしょうね」

−掛布ＯＢ会長も訪れた。

「キャンプに入ってますから、自分たちは変わりはしませんけど、ファンの方も喜んでくれていましたし、そういうところですね」

−勝みなみ選手はブルペンを見てチームの雰囲気がいいと話していた。

「やっぱり雰囲気がいいというより、しっかりと練習に集中する。そういうことを心がけてやっていけば、故障につながったりするケースが減りますし、練習の精度も上がる。そう信じてやってますから」

−勝さんは２年連続で来訪。

「去年来ていただいてタイガースも勝利することができましたし。非常に感謝は多いですし、お互いに得るものがあればなと。私も２年目ですから、ビシッともう少しというところがあって、結構、集中力、高いですから。でもその姿を見てやっぱり１勝目より２つ目の方が難しいというのも何となく分かりますしね。同じスポーツの世界で盛り上げられればなと思いますよね」