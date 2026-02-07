俳優の松下奈緒と藤木直人が７日、テレビ朝日系旅情報番組「朝だ！生です旅サラダ」（大阪・ＡＢＣテレビ制作、土曜・午前８時）に生出演した。

この日、早朝にミラノ・コルティナ五輪の開会式が行われ松下は「ミラノ・コルティナ冬季オリンピック、いよいよ始まりました」と伝えると、レギュラーでタレントの勝俣州和が「いいですね。ちょっと興奮してますね」と応じた。

松下は「さっきちょうど開会式やってたって」と伝えると、勝俣は「聖火がきれいでしたよ。花が広がって」と感動を表すと松下は「もう寝不足が続くわ。これまた」と応じ「何か注目している競技、みなさん、ありますか？」と尋ねると藤木は「スノーボードのハーフパイプ…」と返すと、勝俣が「昨日のビッグエア見ました？」と割って入り尋ねると藤木は「えっ？」と一瞬、固まった。

勝俣は「スノーボードのビッグエア」と返すと、藤木は「もう始まっているんですか？」と質問。これに勝俣は「もう始まってますよ」と返し「みんな予選通過ですから」と伝えていた。

藤木は、ハーフパイプに「平野歩夢選手が連覇かかってますから…」とコメントすると勝俣は「アイスホッケー見たんでしょ？アイスホッケー」と割って入り質問した。これに藤木は「アイスホッケーは今日やってましたけれども、平野歩夢選手は連覇かかってるんですけど、直前の大会でちょっとね、ケガして心配ですけど…あと平野流佳選手、戸塚優斗選手、表彰台独占もできる」とコメントすると、松下が「この番組オリンピックの番組だっけ？」と笑わせると、藤木は「もちろんそうです」と返すと松下は「みんなで応援していきたいと思います」と選手へエールを送っていた。