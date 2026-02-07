Ｂリーグ開幕以来、恒例となっている「Ｂリーグバレンタイン」が行われている。各クラブから１人が参戦。ＷＥＢ投票で「モテ男ＮＯ１グランプリ」などを選出するイベントに、Ｂ２ベルテックス静岡からはＳＦ林翔太郎がエントリーした。若手選手が多い中、３０歳が大人の渋さで多くの票を集める。

「Ｂリーグバレンタイン」企画に、並々ならぬ思いで取り組んでいるベルテックスのスタッフがいる。広報の大下亜弥音さんだ。「実は昨年９月ぐらいから構想を練っていました」。モテ男ＮＯ１を決めるイベントは、チームをこよなく愛する広報にとって「負けられない」戦いなのだ。

まずは人選からスタート。「今年は最初から林さんにお願いしようと思っていました。最初は『もっと若い選手に頼めよ〜』と言われて断られました」。何度も頼んでは撃沈の繰り返し。それでも、あきらめるにはいかなかった。

元バスケ少女。２か月以上もマンマークして、粘り強く追いかけた。最後の最後は土下座までしてプロポーズ。根負けした林から「ここまで本気の人を裏切れない。やるからには真剣にやろう」と、１１月に了承を取り付けた。

過去のグランプリには、そうそうたるメンバーが輝いている。２３年はＢ１横浜ＢＣ（当時）の河村勇輝（２４）‖現ブルズ‖が獲得。２４年は金近廉（２２）‖Ｂ１千葉Ｊ‖がトップだった。日本代表クラスで人気のあるＢ１クラブからの受賞者が多く、Ｂ２選手の上位選出はハードルが高いのは事実だ。

大下さんは「これまでなかなかＢ２クラブ（の選手）が受賞されてこなかったこともあり、難しい部分も多くあると思いますが、林さんが『一緒に頑張ろう』と声をかけてくれました。グランプリ票も集めつつ、特にフォトジェニック賞に注力して受賞を目指していきたいです！」と誓った。

２人で話し合いながら、ファンの心に刺さる一枚を出そうと、既に数千枚の写真を撮影。「林さんの川崎時代からのイメージが、ひまわりスマイルなので『冬に咲くひまわり』を一つのテーマにしたいと思っています」。投票は２月１０日まで。バレンタインの１４日に結果が発表される。

◆林 翔太郎（はやし・しょうたろう）１９９５年９月１３日、北海道生まれ。３０歳。旭川大高から東海大九州に進み、川崎や新潟、滋賀などを経て、今季Ｂ２福島から静岡に加入。バレンタインデーは「多くても２、３個しかもらったことがないですよ。でもチョコは好き。特に不二家のチョコはよく食べます」。１９５センチ、９３キロ。

◆Ｂリーグバレンタイン 「モテ男ＮＯ１グランプリ」のほか「ナイスキャラで賞」「フォトジェニック賞」は投票で選出される。そのほか集英社・メンズノンノ編集部が選考する「メンズノンノ賞」など、個性豊かな特別賞が用意されている。