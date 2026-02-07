【図形クイズ】1分で解けるかな？ 三角形は全部で何個？ 六芒星に隠れた形を見つけよう！
図形の中に隠れている三角形を正確に数え上げる「図形認識クイズ」！
今回は、六芒星（ろくぼうせい）の問題です。一見すると外側のトゲトゲばかりに目が向きますが、視点を切り替えて全体を眺めてみるのがポイントですよ。
ヒント：星の先端にある6つの小さな三角形を数えたら、それらが重なり合ってできている「2つの大きな土台」を探してみてください！
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
三角形をサイズごとに整理して数えると、次のようになります。
・小さな三角形：6個
（星の先端（トゲ）となっている小さな正三角形が外側に6つあります）
・大きな三角形：2個
（この図形のもととなっている、上向きの大きな正三角形が1つと、下向きの大きな正三角形が1つあります）
これらを合計すると、6 ＋ 2 ＝ 8個になります。
小さなパーツに惑わされず、図形全体の構造を捉える力は、思考力の活性化にも効果的です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
