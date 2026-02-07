「阪神春季キャンプ」（６日、宜野座）

阪神の及川雅貴投手（２４）は新加入の伏見寅威捕手（３５）を相手に初めて投球練習した。相思相愛の２人でタッグを組み、タカ打線対策へ臨む。

ブルペンの若きホープにも苦手が存在する。昨季交流戦９試合に登板し、ソフトバンクにだけ１失点。３年前も鷹打線に失点を許していた。

「最近、交流戦の成績があまり良くない。パ・リーグから来たキャッチャーなので、引き出しは増えていくと思うのですごい楽しみ」。宿敵を攻略するためにもパ・リーグ２球団を渡り歩いた伏見の知恵を借りたい。

ブルペンで６２球。途中からブルペン捕手と交代した伏見のミットも力強く揺らした。初めて左腕の球を受けた伏見は「早く受けてみたかった。フォームも独特な感じ。捕ってみて面白かった」と興味津々。及川も「投げやすかった。座っている姿もタイガースのキャッチャーにはいない体形で新鮮」と声を弾ませた。

「年も離れてるんですけど、いい意味でそれを感じないくらい話しやすかった」と左腕。頼りがいのある兄貴とともに今季こそタカ退治だ。