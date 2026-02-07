理系大学卒業→会社員経てグラドル…山田かなが非日常な舞台で妖艶なグラビア
3月2日発売の水着グラビアムック「BLT MONSTER Round7」では、山田かなが登場する。
【写真】ボディラインあらわ！圧倒的なグラビアを披露した豊島心桜
山田は1995年9月27日、千葉県生まれ。会社員などを経た後、2021年9月にグラビアデビュー。当時、芸能活動と並行して現役で大学にも通い始めたことが話題になる。現在は、グラビアのみならず、バラエティや映画出演など幅広く活躍している。
グラビア活動を軸に、多彩なフィールドで活躍を続ける山田。今回の撮影では、診察室や取調室のような非日常的なロケーションを舞台に、その表現力に真正面から向き合った。力強さの中に宿るしなやかさ、そして確かな生命力を感じさせるカットの数々。表現者・山田の真骨頂が詰まったグラビアに仕上がっている。
「BLT MONSTER」は、女性の肉感、肌感、質感、そして、そこから浮き彫りになる人間性をとらえ、彼女達の奥底に眠る“怪物”に迫ることをコンセプトにした水着グラビアムック。まさに“モンスター”級と呼ぶべきスケッチブックサイズの大迫力のB4判型、そして18P以上の大ボリュームで現在のグラビアシーンで活躍する女性を掲載している。
同号には、表紙に豊島心桜を迎え、裏表紙には岸みゆ（#ババババンビ）、中面には山崎あみ、山田かな、さくらもも（Toi Toi Toi）が登場する。
