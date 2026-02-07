さくらもも、圧倒的なボディで“怪物級”の色気放つ
3月2日発売の水着グラビアムック「BLT MONSTER Round7」では、格闘家・朝倉未来が発起人となり、ABEMAとアソビシステムが手掛けるグループ「Toi Toi Toi」のメンバー、さくらももが登場する。
【写真】ボディラインあらわ！圧倒的なグラビアを披露した豊島心桜
本誌では、昔ながらの温泉旅館をロケーションに、これまでのイメージを更新するような、大人びた表情と色気を切り取った。落ち着いた空気感の中で際立つ、しなやかな佇まいと視線。その一つひとつから放たれる“怪物級”の色気は必見。さくらももの新境地を、ぜひ誌面で堪能してほしい。
「BLT MONSTER」は、女性の肉感、肌感、質感、そして、そこから浮き彫りになる人間性をとらえ、彼女達の奥底に眠る“怪物”に迫ることをコンセプトにした水着グラビアムック。まさに“モンスター”級と呼ぶべきスケッチブックサイズの大迫力のB4判型、そして18P以上の大ボリュームで現在のグラビアシーンで活躍する女性を掲載している。
同号には、表紙に豊島心桜を迎え、裏表紙には岸みゆ（#ババババンビ）、中面には山崎あみ、山田かな、さくらもも（Toi Toi Toi）が登場する。
