「阪神春季キャンプ」（６日、宜野座）

小さな体から放たれる豪快なアーチに、何度もどよめきと拍手が起こった。阪神の中川勇斗捕手（２２）が掛布ＯＢ会長のゲキに応えるようなフリー打撃を見せた。「一緒に輝さんと打ったので、負けずに打っていきました」。佐藤輝と同じ組で回ることになったが、４０スイング中１０本の柵越えを披露。飛距離も抜群で、最大３連発と存在感を発揮した。

この日は掛布ＯＢ会長が陣中見舞いで宜野座を訪問。「チャンスですよね。レギュラーの方がケガをして僕はサードを守らせてもらいましたから」と期待したのは、ＷＢＣ組が抜けた後の若手のアピールだ。

中川は昨年１軍デビューし、２５試合に出場。今年も左翼レギュラー争いはドラフト１位・立石（創価大）や新加入の浜田、前川、高寺、井坪など熾烈（しれつ）になる。「飛ばせるってことは自分の売りでもあるので縮こまらずに打っていけたら」。ＷＢＣ組が不在の間に、結果を残してチャンスをつかみたい。

オフの期間は「トレーニングは毎日やりました」と体作りに力を入れ、５キロ増に成功。身長１７２センチで体重８１キロと一回り大きくなった。自主トレの師匠であるＤｅＮＡ・牧からも「頑張れよ」とエールをもらった。ここから紅白戦、対外試合と実戦が増えていく。「結果を出して１軍でずっとやっていけるようにしたい」と闘志を燃やした。