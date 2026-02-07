「サンリオハウス」ルミネ新宿に1号店 アパレルからコスメ、食品まで揃う新ブランドストア
【女子旅プレス＝2026/02/07】サンリオのキャラクターを軸にした新ブランドオフィシャルストア「サンリオハウス（sanrio house）」が始動。2026年3月6日、東京・ルミネ新宿 ルミネ2に1号店がオープンする。
サンリオハウスは、サンリオとマッシュスタイルラボがタッグを組んだ新ブランド。コンセプトは『Kawaii2といつもいっしょに』（※2は正しくは2乗）
アパレル、ビューティーアイテム、ホームグッズ、フードなど幅広い商品カテゴリーを展開、サンリオキャラクターに多様な見せ方や表現を加えることで新たな価値を創出する。今回の新宿出店を皮切りに、今後5年間で順次店舗を拡大していく計画だ。
展開するファッションアイテムは、オリジナルデザインのTシャツやキャップ、ソックスといった定番アイテムをはじめ、きめ細かいデザインを施したカーディガンやアップリケシャツ、キルトや引き手などディテールまでこだわったバッグ、高UVカット日傘などを展開予定。
ビューティーカテゴリーについてはマッシュグループの知見を活かし、成分や処方、テクスチャーにまでこだわったスキンケアやメイクアップアイテムが登場。持ち歩くだけで気分が上がるパッケージデザインと、実力派の品質を両立させる。
マグカップや花瓶などのホームグッズは、キャラクターの世界観を深く理解したうえで、生活に馴染む洗練されたデザインに昇華。
さらに、サンリオキャラクターをモチーフにしたクッキー缶などのフードアイテムも見逃せない。季節ごとのコラボや限定品も予定されており、自分へのご褒美にはもちろん、大切な人への手土産にしたくなるラインアップも充実する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：東京都新宿区新宿3丁目38-2 ルミネ新宿 ルミネ2・2階
電話番号：03-6901-7100
アイテム構成：アパレル、コスメ、雑貨、食品など
