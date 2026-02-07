「阪神春季キャンプ」（６日、宜野座）

阪神の佐藤輝明内野手（２６）が６日、フリー打撃で今キャンプ最多１６本の柵越えを放ち、スタンドのファンを沸かせた。右脚に死球を受けてヒヤッとする場面もあったが、回復後に快音を連発。７日はシート打撃、８日は今春初実戦となる日本ハムとの練習試合（名護）に出場する予定。３月のＷＢＣへ向けて調整が前倒しになる中、テルの仕上がりは上々だ。

「うわー！」。メイングラウンドに佐藤輝の絶叫がこだました。右脚に打撃投手のボールが当たって倒れ込むと、しばらく立ち上がることができない。トレーナーとともにベンチ裏に下がる姿にスタンドはざわついた。

昨季、異例の死球ゼロで本塁打王に輝いた大砲にとって“２年ぶり”の死球だった。「痛いです」と久々の痛みに顔をしかめたが「全然（大丈夫）です」と大事には至らず。治療を経て元気にグラウンドに戻ってきた。

宜野座は朝から曇天に包まれ、時折雨も降る不安定な天候だったが、佐藤輝を待っていたかのように雲が切れ、強い日差しが差し込んできた。予定より後の組で打撃練習を再開すると、力が抜けたようにバットを振り抜く。バックスクリーン直撃弾を放つなど、柵越え連発。最後も豪快な一振りで締め、終わってみれば今キャンプ最多１６発を放った。「いいんじゃないですか」。アクシデントを乗り越え、本人も納得のスイングができた。

最大の魅力であるホームランは、子どもたちの未来につながっている。この日、小児がん患者の支援団体「ゴールドリボン・ネットワーク」への寄付を発表。昨季は４０本塁打を放ち、４００万円が寄付された。２０２３年からこの活動を始めており、合計寄付額は８００万円に到達。「子どもも好きですし、ちょっとでもサポートできたら」と、今季も多くのアーチを描くことを誓った。

気持ちがたかぶる発表もあった。３月のＷＢＣに出場する各国のロースターが公示され、米国代表には、ヤンキースのジャッジやフィリーズのシュワバー。ドミニカ共和国代表にはメッツのソト、ブルージェイズ・ゲレロといった豪華な名前がズラリと並んだ。

侍ジャパンにとって強力なライバルとなるが、佐藤輝の仕上がりは上々だ。本番に合わせてやや早めに調整し、７日はシート打撃に参加予定。８日の日本ハムとの練習試合にも出場する方向で準備を進めている。「スイングとタイミング。あとはスイッチを入れてね、（実戦の）想定というか打席にどんどん慣れていくことをしたい」と狙いを持って投手と対峙（たいじ）する。世界の超一流スラッガーと戦う大舞台へ、虎の大砲は本番モードに突入していく。

◆佐藤輝の春季キャンプ初実戦

２０２１年２月４日 紅白戦で“実戦デビュー”。「１番・左翼」で先発出場して結果は二ゴロ、一ゴロ、三振の３打席無安打に。「次につなげていきたい」。

２２年２月５日 紅白戦に「４番・右翼」で先発出場。二回の第１打席で藤浪から本塁打を放つなど３打数２安打１打点。「いい感じで振れたと思う」。

２３年２月１１日 「１番三塁」で紅白戦に先発出場して２打数無安打１四球。

２４年２月１１日 「１番・三塁」で紅白戦先発出場。中前打と左前打で２打数２安打。「積極的に打った結果」。

２５年２月８日 紅白戦で「３番・三塁」で先発出場。結果は遊直と三振で２打数無安打。翌９日の紅白戦では右翼へ推定１２０メートルの特大２ランを披露。「ちょっと、やったあって感じです」。