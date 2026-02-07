今回は、35歳の誕生日に、彼氏にゴミのように捨てられた女性のエピソードを紹介します。

「もうすぐ結婚しよう」って言ってたのに…

「私の彼氏は女好きです。彼氏が経営する飲食店でバイトとして働く20歳の女子との関係を疑っていたのですが、やっぱり浮気してるっぽくて……。ちなみに私はその飲食店で、接客を担当していました。

そんなある日、私は35歳の誕生日を迎えました。しかし彼氏は誕生日を祝ってくれる様子なんて一切ありません。それどころか、『俺と別れてくれ』『お前は可愛げゼロだし、一緒にいて癒やされない』『女はやっぱ若くて可愛げがある方がいいな……』と言ってきたんです。

ようは、私と別れて20歳のバイト女子と付き合いたいってことみたいですが、一応彼氏とは婚約中だったんですよ。ついこの前まで、『もうすぐ結婚しよう』と言われていたのに、見事に裏切られました。

さらに同棲中の家を追い出されましたし、『明日から店に来るな。早く仕事探せよ？』と言われ、唖然としました」（体験者：30代女性・飲食業／回答時期：2024年6月）

▽ ちなみに彼氏の飲食店の開業にあたっては、この女性が全額資金を出したそうです。またこの女性は接客だけじゃなく料理もして、いろいろアイデアも出していたおかげで、店は繁盛していたよう。なのにこんな形で振るなんて……とても許せませんね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。