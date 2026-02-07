永野とモグライダー芝、若者との飲み会は「もういいでしょ」 年齢を重ねてもつ“違和感”

お笑い芸人の永野とモグライダー・芝大輔が、若者との大人数での飲み会について「もう無理」と本音を語り合った。

2月4日（水）に配信されたテレ朝Podcast『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り』。

後輩から30人規模の飲み会の写真とともに誘いがあったという芝は、「30歳ぐらいの奴がウワーってやってるとこ行けないよ。大きい声で騒ぐんだろ？ さすがにもう行かないわ。酒も飲まないし…」と心境を吐露した。

永野もこれに同調し、「芸人って大御所でもずっとコンパやったりとかあるじゃないですか。でも、（自分たちは）『あの人は孤独で…』みたいなスタイルだったから。なんか大勢で30代ぐらいのやつが『来てください』とか、絶対行かない」と語る。

さらに永野は、「我々の職業は『面白い、楽しい気持ち』でいることが大事」としつつ、 「（飲み会に行っても）無理やり楽しくなれないんだよね。（これからも）楽しめるときもあるだろうし、『大騒ぎしちゃった』っていうときもあると思う。だけど、なんかもういいでしょ」と、年齢を重ねて若者の飲み会に参加することへの違和感を口にした。