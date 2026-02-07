田中碧、ベンチ入りでリーグ戦2試合連続出番なしは川崎F時代以来に…リーズは下位直接対決でN・フォレストに快勝
[2.6 プレミアリーグ第25節 リーズ 3-1 N・フォレスト]
リーズは6日、プレミアリーグ第25節でノッティンガム・フォレストに3-1の快勝を収めた。ただMF田中碧は2試合連続で出番が訪れず、リーグ戦でベンチ入りするも2試合連続で出場せずに終わるのは川崎フロンターレ時代の2019年以来となった。
残留圏ワーストの17位に位置するN・フォレストとの同勝ち点対決に臨んだ16位・リーズ。前半26分、ハーフウェーライン手前からMFイリア・グルエフが最終ラインの背後に浮き球を落とすとMFジェイデン・ボーグルが完璧なタイミングで抜け出し、冷静にGKと1対1の決定機を制して先制した。
続く前半30分、リーズDFジェームズ・ジャスティンがMFブレンデン・アーロンソンのポストプレーでペナルティエリア内右に入ってシュートを放った。これはGKシュテファン・オルテガに阻まれたものの、こぼれ球をジャスティンが折り返すとMFノア・オカフォーが合わせて一気に2-0とした。
2点リードで折り返したリーズは後半4分、MFイーサン・アンパドゥのインターセプトからグルエフが左足でゴール方向に蹴ったボールをFWドミニク・カルバート・ルーウィンが胸でコースを変えて得点。カルバート・ルーウィンは今季10点目の大台に到達した。
快勝ムードのリーズは後半33分に最初の交代カードでアーロンソンに代えてMFダニエル・ジェームズを投入し、4分後にはオカフォーとの交代でMFショーン・ロングスタッフを送り込んだ。
そうしたなかでN・フォレストは後半41分、MFオマリ・ハッチンソンのクロスをFWロレンツォ・ルッカが頭で合わせて1点を返した。リーズは同45+6分、最後の交代カードでボーグルに代えてDFセバスティアン・ボルナウが出場。ボランチやトップ下を主戦場とする主力MFアントン・シュタハが欠場した一戦ながらも田中の出番なしが確定した。
リーズは9分間のアディショナルタイムで2失点目を許さず3-1で勝利。ただ田中はリーグ戦9試合連続でベンチスタートとなる中で前節のアーセナル戦(●0-4)に続いて出場機会を得られず、ベンチ入りするもリーグ戦で2試合連続出場せずに終わるのは川崎F時代の19年9月以来となった。次節は中3日のチェルシー戦が予定されている。
