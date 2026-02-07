　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,324銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <3976> シャノン　　　東証Ｇ 　54.6倍 ( 　546) 　　384　(　+7.9 )　
２. <1477> ｉＳ最小分散　東証Ｅ 　54.5倍 ( 1,961)　　3171　(　+2.6 )　
３. <3803> イメージ情報　東証Ｇ 　49.4倍 ( 2,571) 　　840　( +37.3 )　
４. <3646> 駅探　　　　　東証Ｇ 　47.3倍 ( 　567) 　　410　( +21.7 )　
５. <7922> 三光産業　　　東証Ｓ 　30.1倍 ( 　481) 　　780　( +78.1 )　
６. <8995> 誠建設　　　　東証Ｓ 　26.8倍 ( 1,423)　　1395　( +16.7 )　
７. <7901> マツモト　　　東証Ｓ 　18.6倍 ( 2,134)　　1823　( +76.0 )　
８. <3634> ソケッツ　　　東証Ｓ 　16.2倍 ( 　146) 　　778　( +18.8 )　 人工知能関連
９. <5242> アイズ　　　　東証Ｇ 　14.8倍 ( 　163)　　1195　( +14.4 )　 生成AI関連
10. <6433> ヒーハイスト　東証Ｓ 　14.5倍 (20,993)　　2175　( +128.7 )　 フィジカルAI関連
11. <276A> ククレブ　　　東証Ｇ 　14.2倍 ( 6,190)　　4340　( +40.5 )　 人工知能関連
12. <5906> エムケー精工　東証Ｓ 　13.8倍 ( 1,119) 　　918　( +41.7 )　
13. <9351> 東洋埠頭　　　東証Ｓ 　13.4倍 ( 　228)　　1915　(　+6.4 )　
14. <6495> 宮入バ　　　　東証Ｓ 　13.3倍 ( 2,930) 　　207　( +23.2 )　
15. <4885> 室町ケミカル　東証Ｓ 　11.7倍 ( 　819)　　1129　( +17.5 )　
16. <8365> 富山銀　　　　東証Ｓ 　11.3倍 ( 　484)　　2420　( +12.0 )　 地方銀行関連
17. <3566> ユニネク　　　東証Ｇ 　10.5倍 ( 　168) 　　727　(　+6.9 )　
18. <3647> アスリナ　　　東証Ｓ 　10.4倍 ( 1,546) 　　121　(　+0.8 )　
19. <4657> 環境管理　　　東証Ｓ 　10.2倍 ( 　335) 　　471　(　+7.0 )　
20. <5986> モリテック　　東証Ｓ 　10.0倍 ( 　489) 　　204　(　+3.6 )　
21. <6803> ティアック　　東証Ｓ　　9.6倍 ( 　826) 　　111　( +14.4 )　 半導体関連
22. <4409> 東邦化　　　　東証Ｓ　　9.4倍 ( 　169) 　　740　(　-2.0 )　
23. <3841> ジーダット　　東証Ｓ　　8.8倍 (　　97)　　1171　(　-8.9 )　 半導体関連
24. <4512> わかもと　　　東証Ｓ　　8.8倍 ( 　572) 　　328　(　+6.1 )　
25. <4881> ファンペップ　東証Ｇ　　8.6倍 ( 　895)　　　91　(　+4.6 )　
26. <5955> ワイズＨＤ　　東証Ｓ　　8.4倍 ( 2,957) 　　125　( +22.5 )　 半導体関連
27. <6613> ＱＤレーザ　　東証Ｇ　　7.9倍 ( 9,719) 　　619　( +36.3 )　 半導体関連
28. <2673> 夢みつけ隊　　東証Ｓ　　7.6倍 ( 1,200) 　　213　(　-0.5 )　
29. <6181> タメニー　　　東証Ｇ　　7.5倍 ( 　414) 　　134　(　+9.8 )　
30. <8416> 高知銀　　　　東証Ｓ　　7.3倍 ( 1,381)　　1467　( +25.2 )　 地方銀行関連
31. <1496> ｉＳＩＧ債Ｈ　東証Ｅ　　7.2倍 ( 　638)　　1727　(　+0.5 )　
32. <7192> 日本モゲジＳ　東証Ｓ　　7.1倍 ( 　456) 　　624　( +19.3 )　
33. <9307> 杉村倉　　　　東証Ｓ　　6.9倍 ( 　456)　　1060　( +10.4 )　
34. <7140> ペットゴー　　東証Ｇ　　6.3倍 (　　69) 　　911　( +12.5 )　
35. <1443> 技研ＨＤ　　　東証Ｓ　　6.2倍 ( 1,292) 　　363　( +17.9 )　
36. <170A> ＳＭＴ好配当　東証Ｅ　　6.1倍 ( 　110)　　2830　(　+5.1 )　
37. <5337> ダントーＨＤ　東証Ｓ　　6.0倍 ( 　102) 　　623　( +18.0 )　
38. <8562> 福島銀　　　　東証Ｓ　　5.9倍 ( 1,295) 　　417　( +29.5 )　 地方銀行関連
39. <2612> かどや製油　　東証Ｓ　　5.9倍 (　　89)　　4450　( +11.0 )　
40. <5391> Ａ＆ＡＭ　　　東証Ｓ　　5.9倍 ( 　388)　　1424　(　-0.8 )　
41. <6579> ログリー　　　東証Ｇ　　5.8倍 (　　64) 　　321　(　+3.5 )　
42. <2037> 金先物ベア　　東証EN　　5.7倍 ( 　824)　　1186　(　+1.6 )　
43. <7426> 山大　　　　　東証Ｓ　　5.6倍 ( 　207)　　1293　(　+6.0 )　
44. <9812> テーオーＨＤ　東証Ｓ　　5.3倍 ( 　155) 　　286　(　+3.6 )　
45. <7345> ＡＩＰＦ　　　東証Ｇ　　5.3倍 (　　80) 　　930　( +13.7 )　
46. <1867> 植木組　　　　東証Ｓ　　5.3倍 ( 　133)　　3095　(　+8.0 )　
47. <9227> マイクロ波　　東証Ｇ　　5.3倍 (11,484)　　1300　( +28.7 )　
48. <4422> ＶＮＸ　　　　東証Ｇ　　5.2倍 ( 1,742) 　　427　(　+7.8 )　 人工知能関連
49. <8935> ＦＪネクＨＤ　東証Ｐ　　5.1倍 ( 　988)　　1706　( +16.5 )　
50. <6663> 太洋テクノ　　東証Ｓ　　5.0倍 ( 2,802) 　　338　(　+8.7 )　 パワー半導体関連

株探ニュース