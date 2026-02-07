週間ランキング【約定回数 増加率】 (2月6日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,324銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <3976> シャノン 東証Ｇ 54.6倍 ( 546) 384 ( +7.9 )
２. <1477> ｉＳ最小分散 東証Ｅ 54.5倍 ( 1,961) 3171 ( +2.6 )
３. <3803> イメージ情報 東証Ｇ 49.4倍 ( 2,571) 840 ( +37.3 )
４. <3646> 駅探 東証Ｇ 47.3倍 ( 567) 410 ( +21.7 )
５. <7922> 三光産業 東証Ｓ 30.1倍 ( 481) 780 ( +78.1 )
６. <8995> 誠建設 東証Ｓ 26.8倍 ( 1,423) 1395 ( +16.7 )
７. <7901> マツモト 東証Ｓ 18.6倍 ( 2,134) 1823 ( +76.0 )
８. <3634> ソケッツ 東証Ｓ 16.2倍 ( 146) 778 ( +18.8 ) 人工知能関連
９. <5242> アイズ 東証Ｇ 14.8倍 ( 163) 1195 ( +14.4 ) 生成AI関連
10. <6433> ヒーハイスト 東証Ｓ 14.5倍 (20,993) 2175 ( +128.7 ) フィジカルAI関連
11. <276A> ククレブ 東証Ｇ 14.2倍 ( 6,190) 4340 ( +40.5 ) 人工知能関連
12. <5906> エムケー精工 東証Ｓ 13.8倍 ( 1,119) 918 ( +41.7 )
13. <9351> 東洋埠頭 東証Ｓ 13.4倍 ( 228) 1915 ( +6.4 )
14. <6495> 宮入バ 東証Ｓ 13.3倍 ( 2,930) 207 ( +23.2 )
15. <4885> 室町ケミカル 東証Ｓ 11.7倍 ( 819) 1129 ( +17.5 )
16. <8365> 富山銀 東証Ｓ 11.3倍 ( 484) 2420 ( +12.0 ) 地方銀行関連
17. <3566> ユニネク 東証Ｇ 10.5倍 ( 168) 727 ( +6.9 )
18. <3647> アスリナ 東証Ｓ 10.4倍 ( 1,546) 121 ( +0.8 )
19. <4657> 環境管理 東証Ｓ 10.2倍 ( 335) 471 ( +7.0 )
20. <5986> モリテック 東証Ｓ 10.0倍 ( 489) 204 ( +3.6 )
21. <6803> ティアック 東証Ｓ 9.6倍 ( 826) 111 ( +14.4 ) 半導体関連
22. <4409> 東邦化 東証Ｓ 9.4倍 ( 169) 740 ( -2.0 )
23. <3841> ジーダット 東証Ｓ 8.8倍 ( 97) 1171 ( -8.9 ) 半導体関連
24. <4512> わかもと 東証Ｓ 8.8倍 ( 572) 328 ( +6.1 )
25. <4881> ファンペップ 東証Ｇ 8.6倍 ( 895) 91 ( +4.6 )
26. <5955> ワイズＨＤ 東証Ｓ 8.4倍 ( 2,957) 125 ( +22.5 ) 半導体関連
27. <6613> ＱＤレーザ 東証Ｇ 7.9倍 ( 9,719) 619 ( +36.3 ) 半導体関連
28. <2673> 夢みつけ隊 東証Ｓ 7.6倍 ( 1,200) 213 ( -0.5 )
29. <6181> タメニー 東証Ｇ 7.5倍 ( 414) 134 ( +9.8 )
30. <8416> 高知銀 東証Ｓ 7.3倍 ( 1,381) 1467 ( +25.2 ) 地方銀行関連
31. <1496> ｉＳＩＧ債Ｈ 東証Ｅ 7.2倍 ( 638) 1727 ( +0.5 )
32. <7192> 日本モゲジＳ 東証Ｓ 7.1倍 ( 456) 624 ( +19.3 )
33. <9307> 杉村倉 東証Ｓ 6.9倍 ( 456) 1060 ( +10.4 )
34. <7140> ペットゴー 東証Ｇ 6.3倍 ( 69) 911 ( +12.5 )
35. <1443> 技研ＨＤ 東証Ｓ 6.2倍 ( 1,292) 363 ( +17.9 )
36. <170A> ＳＭＴ好配当 東証Ｅ 6.1倍 ( 110) 2830 ( +5.1 )
37. <5337> ダントーＨＤ 東証Ｓ 6.0倍 ( 102) 623 ( +18.0 )
38. <8562> 福島銀 東証Ｓ 5.9倍 ( 1,295) 417 ( +29.5 ) 地方銀行関連
39. <2612> かどや製油 東証Ｓ 5.9倍 ( 89) 4450 ( +11.0 )
40. <5391> Ａ＆ＡＭ 東証Ｓ 5.9倍 ( 388) 1424 ( -0.8 )
41. <6579> ログリー 東証Ｇ 5.8倍 ( 64) 321 ( +3.5 )
42. <2037> 金先物ベア 東証EN 5.7倍 ( 824) 1186 ( +1.6 )
43. <7426> 山大 東証Ｓ 5.6倍 ( 207) 1293 ( +6.0 )
44. <9812> テーオーＨＤ 東証Ｓ 5.3倍 ( 155) 286 ( +3.6 )
45. <7345> ＡＩＰＦ 東証Ｇ 5.3倍 ( 80) 930 ( +13.7 )
46. <1867> 植木組 東証Ｓ 5.3倍 ( 133) 3095 ( +8.0 )
47. <9227> マイクロ波 東証Ｇ 5.3倍 (11,484) 1300 ( +28.7 )
48. <4422> ＶＮＸ 東証Ｇ 5.2倍 ( 1,742) 427 ( +7.8 ) 人工知能関連
49. <8935> ＦＪネクＨＤ 東証Ｐ 5.1倍 ( 988) 1706 ( +16.5 )
50. <6663> 太洋テクノ 東証Ｓ 5.0倍 ( 2,802) 338 ( +8.7 ) パワー半導体関連
