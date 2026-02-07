

●今週の業種別騰落率ランキング



※2月6日終値の1月30日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 30 業種 値下がり： 3 業種

東証プライム：1592銘柄 値上がり：1199 銘柄 値下がり： 379 銘柄 変わらず他： 14 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 建設業(0253) +9.69 Ｂｒ．ＨＤ <1726> 、不動テトラ <1813> 、日本電設 <1950>

２. 空運業(0273) +8.91 ＡＮＡＨＤ <9202> 、ＪＡＬ <9201>

３. 銀行業(0278) +7.63 筑波銀 <8338> 、富山第一銀 <7184> 、ふくおかＦＧ <8354>

４. 石油・石炭(0259) +7.23 日本コークス <3315> 、出光興産 <5019> 、ＥＮＥＯＳ <5020>

５. 非鉄金属(0263) +7.18 平河ヒューテ <5821> 、フジクラ <5803> 、住友電 <5802>

６. ゴム製品(0260) +7.13 ＴＯＹＯ <5105> 、浜ゴム <5101> 、ブリヂストン <5108>

７. 食料品(0254) +6.92 味の素 <2802> 、寿スピリッツ <2222> 、オエノンＨＤ <2533>

８. 輸送用機器(0267) +6.83 ティラド <7236> 、豊田合 <7282> 、三菱自 <7211>

９. 鉱業(0252) +6.82 日鉄鉱 <1515> 、石油資源 <1662> 、Ｋ＆Ｏエナジ <1663>

10. 卸売業(0276) +6.76 ミスミＧ <9962> 、八洲電機 <3153> 、三菱商 <8058>

11. 電気・ガス(0270) +6.23 大ガス <9532> 、東電ＨＤ <9501> 、中部電 <9502>

12. 不動産業(0282) +6.20 ＦＪネクＨＤ <8935> 、日本空港ビル <9706> 、大東建 <1878>

13. 機械(0265) +6.14 日立建機 <6305> 、コマツ <6301> 、オークマ <6103>

14. 保険業(0280) +6.12 ＳＯＭＰＯ <8630> 、Ｔ＆Ｄ <8795> 、第一生命ＨＤ <8750>

15. 水産・農林業(0251) +6.00 ニッスイ <1332> 、マルハニチロ <1333> 、ホクト <1379>

16. 小売業(0277) +5.94 三越伊勢丹 <3099> 、Ｊフロント <3086> 、高島屋 <8233>

17. 繊維製品(0255) +5.85 ユニチカ <3103> 、富士紡ＨＤ <3104> 、東レ <3402>

18. 鉄鋼(0262) +5.19 大和工 <5444> 、ＪＦＥ <5411> 、愛知鋼 <5482>

19. ガラス・土石(0261) +4.99 ＴＯＴＯ <5332> 、日東紡 <3110> 、ガイシ <5333>

20. 陸運業(0271) +4.49 ＪＲ西日本 <9021> 、東武 <9001> 、ＪＲ東海 <9022>

21. 金属製品(0264) +4.34 川田テク <3443> 、三和ＨＤ <5929> 、ＬＩＸＩＬ <5938>

22. 医薬品(0258) +3.41 富士製薬 <4554> 、アステラス <4503> 、小野薬 <4528>

23. 化学(0257) +3.34 稀元素 <4082> 、日本酸素ＨＤ <4091> 、有沢製 <5208>

24. その他金融業(0281) +3.31 クレセゾン <8253> 、イオンＦＳ <8570> 、三菱ＨＣキャ <8593>

25. 海運業(0272) +2.69 ユナイテド海 <9110> 、川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104>

26. 精密機器(0268) +1.75 愛時計 <7723> 、東京計器 <7721> 、長野計器 <7715>

27. パルプ・紙(0256) +1.41 レンゴー <3941> 、三菱紙 <3864> 、北越コーポ <3865>

28. 倉庫・運輸(0274) +1.32 安田倉 <9324> 、トランシティ <9310> 、渋沢倉 <9304>

29. 電気機器(0266) +0.60 山一電機 <6941> 、エンプラス <6961> 、ヒロセ電 <6806>

30. 証券・商品(0279) +0.26 スパークス <8739> 、いちよし <8624> 、ＦＰＧ <7148>

31. 情報・通信業(0275) -3.64 ＴＩＳ <3626> 、Ｓａｎｓａｎ <4443> 、カプコン <9697>

32. サービス業(0283) -4.12 Ｖコマース <2491> 、インフォＭＴ <2492> 、弁護士ＣＯＭ <6027>

33. その他製品(0269) -7.51 任天堂 <7974> 、ＳＨＯＥＩ <7839> 、テクセンド <429A>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



