週間ランキング【値下がり率】 (2月6日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※2月6日終値の1月30日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,324銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <1542> 純銀信託 東証Ｅ -36.3 36200
２. <1673> ＷＴ銀 東証Ｅ -31.2 10575
３. <9399> ビート 東証Ｓ -29.1 39 仮想通貨関連
４. <2491> Ｖコマース 東証Ｐ -28.3 464 ２６年１２月期最終赤字・減配へ
５. <1541> 純プラ信託 東証Ｅ -27.5 9790
６. <446A> ノースサンド 東証Ｇ -26.1 1167
７. <3626> ＴＩＳ 東証Ｐ -23.2 3454 10-12月期増益率鈍化や受注減などマイナス視
８. <4443> Ｓａｎｓａｎ 東証Ｐ -23.1 1150 米AI開発企業の新技術公開受けてソフトウェア関連が下落
９. <9697> カプコン 東証Ｐ -22.7 3044
10. <3070> ジェリビンズ 東証Ｇ -22.3 94
11. <3350> メタプラ 東証Ｓ -21.7 340 ビットコイン一時６万ドル近辺まで急落
12. <9766> コナミＧ 東証Ｐ -20.4 17880
13. <4814> ネクスウェア 東証Ｓ -20.3 192 人工知能関連
14. <1674> ＷＴプラチナ 東証Ｅ -20.0 28350
15. <7602> レダックス 東証Ｓ -19.9 270
16. <9554> エイビック 東証Ｇ -19.7 1740
17. <4013> 勤次郎 東証Ｇ -17.8 890
18. <6701> ＮＥＣ 東証Ｐ -17.3 4311 量子コンピューター関連
19. <6920> レーザーテク 東証Ｐ -17.0 30190 業績上方修正も受注見通しをマイナス視
20. <2980> ＳＲＥＨＤ 東証Ｐ -16.9 2450 人工知能関連
21. <156A> マテリアルＧ 東証Ｇ -16.9 800
22. <334A> ＶＰＪ 東証Ｇ -16.8 1697
23. <4176> ココナラ 東証Ｇ -16.4 301
24. <198A> ポスプラ 東証Ｇ -16.3 221
25. <7974> 任天堂 東証Ｐ -16.1 8441 ４～１２月期最終５１％増益もメモリー価格高騰の影響を懸念
26. <7603> ジーイエット 東証Ｓ -16.0 168 今期最終を赤字拡大に下方修正
27. <4475> ＨＥＮＮＧＥ 東証Ｇ -15.9 977 １０～１２月期最終減益
28. <4478> フリー 東証Ｇ -15.7 2286 米ソフトウェア株の下落が波及
29. <3994> マネフォ 東証Ｐ -15.5 3298 ２６年１１月期第１四半期に投資有価証券売却益を計上へ
30. <2492> インフォＭＴ 東証Ｐ -15.5 382
31. <6656> インスペック 東証Ｓ -15.2 649 半導体製造装置関連
32. <7112> キューブ 東証Ｇ -15.0 667
33. <6696> トラースＯＰ 東証Ｇ -15.0 334 人工知能関連
34. <157A> Ｇモンスター 東証Ｇ -15.0 970
35. <277A> グロービング 東証Ｇ -14.4 2025 人工知能関連
36. <2317> システナ 東証Ｐ -14.4 435 人工知能関連
37. <6380> オリチェン 東証Ｓ -14.3 3045
38. <5036> ＪＢＳ 東証Ｐ -14.3 1570 生成AI関連
39. <6998> タングス 東証Ｓ -14.2 1910
40. <4413> ボードルア 東証Ｐ -14.1 1759 サイバーセキュリティ関連
41. <1543> 純パラ信託 東証Ｅ -14.1 74080
42. <4062> イビデン 東証Ｐ -13.9 7085 10-12月期営業益は市場想定比下振れ
43. <2036> 金先物Ｗブル 東証EN -13.9 220400
44. <5729> 日精鉱 東証Ｓ -13.9 10990
45. <6027> 弁護士ＣＯＭ 東証Ｐ -13.9 2500 人工知能関連
46. <1676> ＷＴ貴金属 東証Ｅ -13.8 49170
47. <2130> メンバーズ 東証Ｐ -13.8 1217 人工知能関連
48. <4019> スタメン 東証Ｇ -13.7 634
49. <224A> ＧＸウラン 東証Ｅ -13.7 1771
50. <4812> 電通総研 東証Ｐ -13.6 2105 人工知能関連
株探ニュース