　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※2月6日終値の1月30日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,324銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <1542> 純銀信託　　　東証Ｅ　　-36.3 　36200　
２. <1673> ＷＴ銀　　　　東証Ｅ　　-31.2 　10575　
３. <9399> ビート　　　　東証Ｓ　　-29.1　　　39　 仮想通貨関連
４. <2491> Ｖコマース　　東証Ｐ　　-28.3 　　464　 ２６年１２月期最終赤字・減配へ
５. <1541> 純プラ信託　　東証Ｅ　　-27.5　　9790　
６. <446A> ノースサンド　東証Ｇ　　-26.1　　1167　
７. <3626> ＴＩＳ　　　　東証Ｐ　　-23.2　　3454　 10-12月期増益率鈍化や受注減などマイナス視
８. <4443> Ｓａｎｓａｎ　東証Ｐ　　-23.1　　1150　 米AI開発企業の新技術公開受けてソフトウェア関連が下落
９. <9697> カプコン　　　東証Ｐ　　-22.7　　3044　
10. <3070> ジェリビンズ　東証Ｇ　　-22.3　　　94　
11. <3350> メタプラ　　　東証Ｓ　　-21.7 　　340　 ビットコイン一時６万ドル近辺まで急落
12. <9766> コナミＧ　　　東証Ｐ　　-20.4 　17880　
13. <4814> ネクスウェア　東証Ｓ　　-20.3 　　192　 人工知能関連
14. <1674> ＷＴプラチナ　東証Ｅ　　-20.0 　28350　
15. <7602> レダックス　　東証Ｓ　　-19.9 　　270　
16. <9554> エイビック　　東証Ｇ　　-19.7　　1740　
17. <4013> 勤次郎　　　　東証Ｇ　　-17.8 　　890　
18. <6701> ＮＥＣ　　　　東証Ｐ　　-17.3　　4311　 量子コンピューター関連
19. <6920> レーザーテク　東証Ｐ　　-17.0 　30190　 業績上方修正も受注見通しをマイナス視
20. <2980> ＳＲＥＨＤ　　東証Ｐ　　-16.9　　2450　 人工知能関連
21. <156A> マテリアルＧ　東証Ｇ　　-16.9 　　800　
22. <334A> ＶＰＪ　　　　東証Ｇ　　-16.8　　1697　
23. <4176> ココナラ　　　東証Ｇ　　-16.4 　　301　
24. <198A> ポスプラ　　　東証Ｇ　　-16.3 　　221　
25. <7974> 任天堂　　　　東証Ｐ　　-16.1　　8441　 ４～１２月期最終５１％増益もメモリー価格高騰の影響を懸念
26. <7603> ジーイエット　東証Ｓ　　-16.0 　　168　 今期最終を赤字拡大に下方修正
27. <4475> ＨＥＮＮＧＥ　東証Ｇ　　-15.9 　　977　 １０～１２月期最終減益
28. <4478> フリー　　　　東証Ｇ　　-15.7　　2286　 米ソフトウェア株の下落が波及
29. <3994> マネフォ　　　東証Ｐ　　-15.5　　3298　 ２６年１１月期第１四半期に投資有価証券売却益を計上へ
30. <2492> インフォＭＴ　東証Ｐ　　-15.5 　　382　
31. <6656> インスペック　東証Ｓ　　-15.2 　　649　 半導体製造装置関連
32. <7112> キューブ　　　東証Ｇ　　-15.0 　　667　
33. <6696> トラースＯＰ　東証Ｇ　　-15.0 　　334　 人工知能関連
34. <157A> Ｇモンスター　東証Ｇ　　-15.0 　　970　
35. <277A> グロービング　東証Ｇ　　-14.4　　2025　 人工知能関連
36. <2317> システナ　　　東証Ｐ　　-14.4 　　435　 人工知能関連
37. <6380> オリチェン　　東証Ｓ　　-14.3　　3045　
38. <5036> ＪＢＳ　　　　東証Ｐ　　-14.3　　1570　 生成AI関連
39. <6998> タングス　　　東証Ｓ　　-14.2　　1910　
40. <4413> ボードルア　　東証Ｐ　　-14.1　　1759　 サイバーセキュリティ関連
41. <1543> 純パラ信託　　東証Ｅ　　-14.1 　74080　
42. <4062> イビデン　　　東証Ｐ　　-13.9　　7085　 10-12月期営業益は市場想定比下振れ
43. <2036> 金先物Ｗブル　東証EN　　-13.9　220400　
44. <5729> 日精鉱　　　　東証Ｓ　　-13.9 　10990　
45. <6027> 弁護士ＣＯＭ　東証Ｐ　　-13.9　　2500　 人工知能関連
46. <1676> ＷＴ貴金属　　東証Ｅ　　-13.8 　49170　
47. <2130> メンバーズ　　東証Ｐ　　-13.8　　1217　 人工知能関連
48. <4019> スタメン　　　東証Ｇ　　-13.7 　　634　
49. <224A> ＧＸウラン　　東証Ｅ　　-13.7　　1771　
50. <4812> 電通総研　　　東証Ｐ　　-13.6　　2105　 人工知能関連

株探ニュース