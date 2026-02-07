　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※2月6日終値の1月30日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,324銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <6433> ヒーハイスト　東証Ｓ　　　129　　2175　 チューリッヒ工科大学プロジェクトのチームパートナーに指定
２. <7771> 日本精密　　　東証Ｓ 　　94.3 　　575　
３. <7922> 三光産業　　　東証Ｓ 　　78.1 　　780　 ＭＢＯ発表でＴＯＢ価格７２６円にサヤ寄せ
４. <7901> マツモト　　　東証Ｓ 　　76.0　　1823　 『次世代ＤＡＴ事業』構想の検討を開始
５. <7794> ＥＤＰ　　　　東証Ｇ 　　58.6　　1047　 人工ダイヤ関連の象徴株としての位置付けで投資マネーの攻勢加速
６. <7746> 岡本硝子　　　東証Ｓ 　　57.9　　1546　 レアアース関連
７. <4596> 窪田製薬ＨＤ　東証Ｇ 　　52.6 　　148　
８. <6941> 山一電機　　　東証Ｐ 　　52.3　　8970　 ２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正
９. <1726> Ｂｒ．ＨＤ　　東証Ｐ 　　46.5 　　517　 横河ブリッジHDが完全子会社化目指しTOB
10. <6777> ｓａｎｔｅｃ　東証Ｓ 　　46.4 　15210　 今期大幅増額修正と配当上乗せで投資資金呼び込む
11. <6961> エンプラス　　東証Ｐ 　　46.0 　13230　 ＡＩサーバー用ソケットなど好調で２６年３月期業績予想を上方修正
12. <6085> アーキテクツ　東証Ｇ 　　45.7 　　615　
13. <5906> エムケー精工　東証Ｓ 　　41.7 　　918　 今期業績・配当予想を上昇修正し株主優待も変更
14. <7999> ＭＵＴＯＨ　　東証Ｓ 　　40.5　　4180　 ブラザーが１株７６２６円でＴＯＢ実施へ
15. <276A> ククレブ　　　東証Ｇ 　　40.5　　4340　 国内有力証券が目標株価１万３０００円で新規カバレッジ開始
16. <5381> マイポックス　東証Ｓ 　　37.3 　　725　 人工ダイヤ関連として投資資金の攻勢強まる
17. <3803> イメージ情報　東証Ｇ 　　37.3 　　840　 サイブリッジが筆頭株主に
18. <6613> ＱＤレーザ　　東証Ｇ 　　36.3 　　619　 半導体関連
19. <4237> フジプレアム　東証Ｓ 　　34.2 　　490　 ペロブスカイト太陽電池関連
20. <4107> 伊勢化　　　　東証Ｓ 　　32.5　　7860　 ペロブスカイト太陽電池巡る発表を材料視
21. <4960> ケミプロ　　　東証Ｓ 　　32.1　　1030　 ペロブスカイト太陽電池関連で投資マネーが食指動かす
22. <7236> ティラド　　　東証Ｐ 　　31.5 　11220　 アジア好調・拠点移管効果で今期業績予想を上方修正
23. <5821> 平河ヒューテ　東証Ｐ 　　30.6　　3580　 電線・加工品事業好調で第３四半期営業利益は２．１倍
24. <8562> 福島銀　　　　東証Ｓ 　　29.5 　　417　 4-12月期(3Q累計)経常が黒字浮上で着地・10-12月期も黒字浮上
25. <9227> マイクロ波　　東証Ｇ 　　28.7　　1300　 マイクロ波を用いた真空溶剤蒸留回収装置を開発、プロト機製作開始
26. <8105> ＢＴＣＪＰＮ　東証Ｓ 　　28.5 　　239　 ケイマン諸島、ドバイ、米デラウェアに新子会社設立
27. <1813> 不動テトラ　　東証Ｐ 　　27.0　　3810　 大型工事が好採算維持し今期業績・配当予想を増額
28. <4082> 稀元素　　　　東証Ｐ 　　26.9　　2956　 レアアース関連が一斉蜂起、『ちきゅう』が南鳥島沖でレアアース泥の試掘に成功と伝わる
29. <4690> 日パレット　　東証Ｓ 　　25.9　　2517　 日本パレットレンタルによるＴＯＢ価格にサヤ寄せ
30. <8920> 東祥　　　　　東証Ｓ 　　25.5 　　936　 ２６年３月期業績予想の上方修正と２００万株を上限とする自社株買い発表を好感
31. <8416> 高知銀　　　　東証Ｓ 　　25.2　　1467　 地方銀行関連
32. <5216> 倉元　　　　　東証Ｓ 　　24.6 　　253　 パワー半導体関連
33. <1514> 住石ＨＤ　　　東証Ｓ 　　24.6 　　837　
34. <6403> 水道機　　　　東証Ｓ 　　24.5　　4085　 今期経常を一転38％増益に上方修正・5期ぶり最高益、今期配当を見送り
35. <1950> 日本電設　　　東証Ｐ 　　24.0　　4320　 営業減益予想から一転２割超の増益予想に変わりサプライズ
36. <8338> 筑波銀　　　　東証Ｐ 　　23.3 　　629　 4-12月期(3Q累計)経常は2.2倍増益・通期計画を超過
37. <7184> 富山第一銀　　東証Ｐ 　　23.3　　2740　 今期純利益・配当予想の増額修正を好感
38. <6946> 日本アビオ　　東証Ｓ 　　23.2　　6310　 高水準の防衛関連需要を取り込み今期業績予想を大幅増額
39. <6495> 宮入バ　　　　東証Ｓ 　　23.2 　　207　
40. <6670> ＭＣＪ　　　　東証Ｓ 　　23.2　　1938　 ＭＢＯ発表でＴＯＢ価格の２２００円にサヤ寄せ
41. <9610> ウィルソンＷ　東証Ｓ 　　23.1 　　266　
42. <8739> スパークス　　東証Ｐ 　　23.0　　2024　 期末一括配当予想は２２円の増配へ
43. <7089> フォースタ　　東証Ｇ 　　22.8　　1140　 今期業績予想の上方修正と上限３．０％の自社株買いを好感
44. <7022> サノヤスＨＤ　東証Ｓ 　　22.8 　　399　 ４～１２月期営業利益急拡大し対通期進捗率が９割超に
45. <3103> ユニチカ　　　東証Ｐ 　　22.7 　　772　 今３月期営業利益大幅増額し６割超の増益に
46. <8354> ふくおかＦＧ　東証Ｐ 　　22.6　　6866　 ２６年３月期最終利益予想及び配当予想を上方修正
47. <6932> 遠藤照明　　　東証Ｓ 　　22.6　　2917　
48. <5955> ワイズＨＤ　　東証Ｓ 　　22.5 　　125　 ５５万株を上限とする自社株買いと第３四半期４７％営業増益を好感
49. <6806> ヒロセ電　　　東証Ｐ 　　22.5 　20320　 一般産機向けビジネスが伸び２６年３月期業績予想を引き上げ
50. <6330> 東洋エンジ　　東証Ｐ 　　22.3　　6850　 『ちきゅう』がレアアース泥の試掘に成功と伝わる

