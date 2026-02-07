

●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】



※2月6日終値の1月30日終値に対する上昇率

（株式分割などを考慮した修正株価で算出）

―― 対象銘柄数：4,324銘柄 ――

（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）



銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ

１. <6433> ヒーハイスト 東証Ｓ 129 2175 チューリッヒ工科大学プロジェクトのチームパートナーに指定

２. <7771> 日本精密 東証Ｓ 94.3 575

３. <7922> 三光産業 東証Ｓ 78.1 780 ＭＢＯ発表でＴＯＢ価格７２６円にサヤ寄せ

４. <7901> マツモト 東証Ｓ 76.0 1823 『次世代ＤＡＴ事業』構想の検討を開始

５. <7794> ＥＤＰ 東証Ｇ 58.6 1047 人工ダイヤ関連の象徴株としての位置付けで投資マネーの攻勢加速

６. <7746> 岡本硝子 東証Ｓ 57.9 1546 レアアース関連

７. <4596> 窪田製薬ＨＤ 東証Ｇ 52.6 148

８. <6941> 山一電機 東証Ｐ 52.3 8970 ２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正

９. <1726> Ｂｒ．ＨＤ 東証Ｐ 46.5 517 横河ブリッジHDが完全子会社化目指しTOB

10. <6777> ｓａｎｔｅｃ 東証Ｓ 46.4 15210 今期大幅増額修正と配当上乗せで投資資金呼び込む

11. <6961> エンプラス 東証Ｐ 46.0 13230 ＡＩサーバー用ソケットなど好調で２６年３月期業績予想を上方修正

12. <6085> アーキテクツ 東証Ｇ 45.7 615

13. <5906> エムケー精工 東証Ｓ 41.7 918 今期業績・配当予想を上昇修正し株主優待も変更

14. <7999> ＭＵＴＯＨ 東証Ｓ 40.5 4180 ブラザーが１株７６２６円でＴＯＢ実施へ

15. <276A> ククレブ 東証Ｇ 40.5 4340 国内有力証券が目標株価１万３０００円で新規カバレッジ開始

16. <5381> マイポックス 東証Ｓ 37.3 725 人工ダイヤ関連として投資資金の攻勢強まる

17. <3803> イメージ情報 東証Ｇ 37.3 840 サイブリッジが筆頭株主に

18. <6613> ＱＤレーザ 東証Ｇ 36.3 619 半導体関連

19. <4237> フジプレアム 東証Ｓ 34.2 490 ペロブスカイト太陽電池関連

20. <4107> 伊勢化 東証Ｓ 32.5 7860 ペロブスカイト太陽電池巡る発表を材料視

21. <4960> ケミプロ 東証Ｓ 32.1 1030 ペロブスカイト太陽電池関連で投資マネーが食指動かす

22. <7236> ティラド 東証Ｐ 31.5 11220 アジア好調・拠点移管効果で今期業績予想を上方修正

23. <5821> 平河ヒューテ 東証Ｐ 30.6 3580 電線・加工品事業好調で第３四半期営業利益は２．１倍

24. <8562> 福島銀 東証Ｓ 29.5 417 4-12月期(3Q累計)経常が黒字浮上で着地・10-12月期も黒字浮上

25. <9227> マイクロ波 東証Ｇ 28.7 1300 マイクロ波を用いた真空溶剤蒸留回収装置を開発、プロト機製作開始

26. <8105> ＢＴＣＪＰＮ 東証Ｓ 28.5 239 ケイマン諸島、ドバイ、米デラウェアに新子会社設立

27. <1813> 不動テトラ 東証Ｐ 27.0 3810 大型工事が好採算維持し今期業績・配当予想を増額

28. <4082> 稀元素 東証Ｐ 26.9 2956 レアアース関連が一斉蜂起、『ちきゅう』が南鳥島沖でレアアース泥の試掘に成功と伝わる

29. <4690> 日パレット 東証Ｓ 25.9 2517 日本パレットレンタルによるＴＯＢ価格にサヤ寄せ

30. <8920> 東祥 東証Ｓ 25.5 936 ２６年３月期業績予想の上方修正と２００万株を上限とする自社株買い発表を好感

31. <8416> 高知銀 東証Ｓ 25.2 1467 地方銀行関連

32. <5216> 倉元 東証Ｓ 24.6 253 パワー半導体関連

33. <1514> 住石ＨＤ 東証Ｓ 24.6 837

34. <6403> 水道機 東証Ｓ 24.5 4085 今期経常を一転38％増益に上方修正・5期ぶり最高益、今期配当を見送り

35. <1950> 日本電設 東証Ｐ 24.0 4320 営業減益予想から一転２割超の増益予想に変わりサプライズ

36. <8338> 筑波銀 東証Ｐ 23.3 629 4-12月期(3Q累計)経常は2.2倍増益・通期計画を超過

37. <7184> 富山第一銀 東証Ｐ 23.3 2740 今期純利益・配当予想の増額修正を好感

38. <6946> 日本アビオ 東証Ｓ 23.2 6310 高水準の防衛関連需要を取り込み今期業績予想を大幅増額

39. <6495> 宮入バ 東証Ｓ 23.2 207

40. <6670> ＭＣＪ 東証Ｓ 23.2 1938 ＭＢＯ発表でＴＯＢ価格の２２００円にサヤ寄せ

41. <9610> ウィルソンＷ 東証Ｓ 23.1 266

42. <8739> スパークス 東証Ｐ 23.0 2024 期末一括配当予想は２２円の増配へ

43. <7089> フォースタ 東証Ｇ 22.8 1140 今期業績予想の上方修正と上限３．０％の自社株買いを好感

44. <7022> サノヤスＨＤ 東証Ｓ 22.8 399 ４～１２月期営業利益急拡大し対通期進捗率が９割超に

45. <3103> ユニチカ 東証Ｐ 22.7 772 今３月期営業利益大幅増額し６割超の増益に

46. <8354> ふくおかＦＧ 東証Ｐ 22.6 6866 ２６年３月期最終利益予想及び配当予想を上方修正

47. <6932> 遠藤照明 東証Ｓ 22.6 2917

48. <5955> ワイズＨＤ 東証Ｓ 22.5 125 ５５万株を上限とする自社株買いと第３四半期４７％営業増益を好感

49. <6806> ヒロセ電 東証Ｐ 22.5 20320 一般産機向けビジネスが伸び２６年３月期業績予想を引き上げ

50. <6330> 東洋エンジ 東証Ｐ 22.3 6850 『ちきゅう』がレアアース泥の試掘に成功と伝わる



株探ニュース

