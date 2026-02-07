ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のリュージュ女子2人乗りに出場するソフィア・カークビー（米国）の“恋人募集”に反響が広がっている。独身アスリートが狙うロマンスに五輪公式SNSが脚光を当て、新情報も明らかになった。

24歳のカークビーは、自身のインスタグラムに自撮り動画を投稿。「選手村にもうすぐチェックインする。私は独身。バレンタインデーにピンバッジ交換をするために、コーヒーデートがしたいわ。一緒にどう？」と呼びかけて話題になった。

五輪公式インスタグラムも注目。「タイムを競い……そしてもしかしたらそれ以上のものも。ミラノ・コルティナ五輪に入るにあたり、ソフィア・カークビーは表彰台とちょっとしたロマンスを狙っている」と文面に綴り、動画や画像とともに“競技外”の一面に脚光を当てた。

画像内の文面で「ソフィアの一番の焦点はリュージュダブルスで米国代表にオリンピックのメダルをもたらすことだが……彼女はロマンスを求めているとも公言。しかもソーシャルメディアのフォロワーに進展を報告する計画だ！」と説明。

選手だけでなく、ファンとのロマンスも歓迎。カークビーの言葉として「……もし私がオリンピアンを見つけられなかったら、ファンとデートすることにもかなり前向きよ」とも紹介された。

投稿では五輪で交際が始まったアスリートカップルが複数いることを紹介。メダルを狙う24歳カークビーの“もう一つの願い”に熱い視線を注いでいる。



