アイスホッケー女子、GKが落としたスティックを遠くへ払う行動

ミラノ・コルティナ五輪が開幕し、6日に行われたアイスホッケー女子の1次リーグでは日本代表「スマイルジャパン」がフランスを3-2で下し白星発進した。試合終盤にフランスの猛攻を浴びた場面で、日本のGKがスティックを落とすという大ピンチ。これをフランスの選手が遠くに払いのけた場面にファンから疑問の声が上がっている。

日本は3-1とリードした第3ピリオド終盤にフランスの猛攻を浴びた。残り20秒でGKの増原海夕がゴール前からのシュートを止めた際に、スティックを落としてしまう。フランスの選手がこれを遠くに弾き飛ばし、手元に何もない間にブルーライン手前からのロングシュートを決められ、3-2と1点差に詰め寄られた。

副将の細山田茜が審判に抗議したものの、試合はそのまま再開。日本がそのまま逃げ切った。ただスティックを手の届かないところまで飛ばしたフランス選手の行動には様々な声が上がった。

X上には日本のファンから「最後にGKの落としたスティックを相手が遠くに払ったのは反則じゃないんだ…」「フランス選手がキーパーのスティックをカットした行為、反則を取らないのが不思議」「しかし、キーパーが落としてしまったスティックを敵選手に弾き飛ばされても反則じゃないんですかねー？！」「フェアプレーでは無いよな？」と疑問の声が多数並んだ。



